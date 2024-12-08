²¦´ÆÆÄ¡Ö60ËÜÂÇ¤Ä¤ó¤À¤¾¡×¤È¥í¡¼¥º¤ò·ãÎå¤â¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åê¤²¤ºÊªµÄ¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£¸£²¡ÛÊ¿À®£±£³Ç¯¡Ê£²£°£°£±Ç¯¡Ë¤Ë¶áÅ´¡¦¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¤ÏÅö»þ¤Î£Î£Ð£Â¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë£µ£µ¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£´£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÎÌÁÍ§¡¦ÃæÂ¼µªÍÎ¤È£²¿Í¤ÇÇ¯´Ö£±£°£±ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¶áÅ´¤¬Íò¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Âçº®Àï¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢À¾Éð¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥í¡¼¥º¤ÎËÜÎÝÂÇµÏ¿¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£±£³Ç¯¡Ê£°£±Ç¯¡Ë£¹·î£±£²Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó£±£²£¸»î¹çÌÜ¤Ç£µ£´¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£¶»î¹ç¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç£²£´Æü¤ËÀ¾Éð¡¦¾¾ºäÂçÊå¤«¤é£µ£µ¹æ¤òµÏ¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²¦Äç¼£»á¤Î¿ô»ú¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»Ä¤ê¤Ï£µ»î¹ç¡£¥í¡¼¥º¤ÎËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤«¤é·×»»¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·µ¬µÏ¿¼ùÎ©¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥º¤Ï½Å°µ¤«¤éÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡££±£³£¶»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏËÌÀîÇîÉÒ¤Î¡ÖÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÍ¥¾¡·èÄêËÜÎÝÂÇ¡×¤Ç·àÅª¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¡¼¥º¤Ï¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡££±£³£·»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£¹Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï»Í»àµå¤ò£±¸Ä¤º¤ÄµÏ¿¤·¤¿¤¬Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉÔ±¿¤Ê»ö¤ËÅö»þ¡¢²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¥í¡¼¥º¤ÎÆ»¤òÁË¤ó¤À¡£Æ±£³£°Æü¤Î£±£³£¸»î¹çÌÜ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼Àï¡ÊÊ¡²¬¥É¡¼¥à¡Ë¡£ÀèÈ¯¡¦ÅÄÇ·¾å·Ä»°Ïº¤ÏÂè£±¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤ÈÏ¢Â³¤Ç·É±óµ¤Ì£¤Î»Íµå¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º¤¬ÂÇÀÊ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿Á´£±£¸µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï£²µå¤Î¤ß¡£ÌµÍý¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ÆËÞÂà¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢µå¾ì¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë²¦´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö£¶£°ËÜÂÇ¤Ä¤ó¤À¤¾¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿´¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢²¦´ÆÆÄ¤Î¼þ°Ï¤Ï¤½¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¡¦¼ãºÚ²ÅÀ²¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¦¥Á¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¤À¤í¡£²¦¤µ¤ó¤ÏÆüËÜµå³¦¤Î¾ÝÄ§¤À¡£µÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ëµ¢¤ë¡×¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅö»þ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¿ÍÊª¤â¸½¤ì¤¿¡££Î£Ð£Â¤Î¥·¡¼¥º¥óËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò½ä¤Ã¤ÆÁûÆ°¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åö»þ¤ÎÀîÅç×¢¼é¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¿·µÏ¿¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸Î°Õ¤ËÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¤Ë³°¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÃ£¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¹¶¤á¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥º¼«¿È¤ÏºÇ¸å¤Î»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤º¡¢¿·µÏ¿¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥í¡¼¥º¤Ï¡ÖµÏ¿¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼µªÍÎ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ä¤«¤éÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÎò»Ë¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¦Äç¼£»á¤Î¿ô»ú¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¶áÅ´¤«¤éÏÃÂê¤Ï¤½¤ì¤ë¤¬ÍâÊ¿À®£±£´Ç¯¡Ê£°£²Ç¯¡Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ±¤¸½õ¤Ã¿Í¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤ÎÀ¾Éð¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¤¬£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥Ù¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Ö¥ì¥é¤¬£µ£µ¹æ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤â¥í¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸£±£³£µ»î¹çÌÜ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥«¥Ö¥ì¥é¤â²¦´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥À¥¤¥¨¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤Ê¥Ü¡¼¥ë¹¶¤á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡£µÂÇÀÊ¤Ç£³»Í»àµå¤Î·ë²Ì¤Ë¥«¥Ö¥ì¥é¤Ï¡Ö¥×¥í¤¬¤ä¤ë»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤òÂç¤¤¤ËÍð¤·¤¿¡£»Ä¤ê£´»î¹ç¤Ï¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯£µ£µËÜ¤Î¥¿¥¤µÏ¿¤«¤é¿ô»ú¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¶áÅ´¤ÎÌÔµíÀï»Î¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¸½ºß¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤ë»ö¼Â¡£½õ¤Ã¿Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢£Î£Ð£ÂµÏ¿¤ÈÀï¤Ã¤¿¥Ê¥Ë¥ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦¥í¡¼¥º¤ÎÂ¸ºß¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£