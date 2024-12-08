ÌÛ¤ë´ð½à¤¬Âç»ö¡ª¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸À¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤Ë4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¼ÂÁ©Åª¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ñ¤ä¤Ñ¤ä¤¯¤ó(@paya_paya_kun)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¼º¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿¼º¸À¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ñ¤ä¤Ñ¤ä¤¯¤ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ä¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Ñ¤ä¤Ñ¤ä¤¯¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼º¸À¤Ø¤ÎÂÐºöÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ä¤È¤°¤¦¤Î²»¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀµÏÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¤ò¤ß¤Æ¡¢¤°¤µ¤Ã¤È¤¤¿¿Í¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ä¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼º¸À¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸À¤¦¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¼ò¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤³¤ì¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡×¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ä¤È¤°¤¦¤Î²»¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀµÏÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¤ò¤ß¤Æ¡¢¤°¤µ¤Ã¤È¤¤¿¿Í¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤â¶Á¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¿´¤ËÎ±¤áÃÖ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë