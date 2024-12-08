ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿ÁÄÉã¤Î¼Ú¶âÆÄÂ¥¾õ¡¡Î¾¿Æ¤È¤ÏÀä±ï¾õÂÖ¡ÄÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò°÷¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÁÄÉã¤Î¼Ú¶â¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡Ú¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
ËÌÎ¦¤ÎÇÀ²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤éÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÎ¾¿Æ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÌ»¤ò·Þ¤¨¤ÆÇÀ²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û±Ø¶á¤ÎÅÚÃÏ¡ÖÇú°Â¤ÎÍýÍ³¡×¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡ÄÀµÄ¾¤¹¤®¤ëÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼«ÎÏ¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö¤Ë´õË¾¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤º¥Ð¥¤¥È¤ä¾©³Ø¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç³ØÈñ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅØÎÏ¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢´õË¾¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤¿A¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤È¤Ï°ú¤Â³¤Àä±ï¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí¤¹¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤Ç¼Ò²ñ¿Í5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤¼Ú¶â¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Ú¶â¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤ÆÎ¾¿Æ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢1Ç¯Á°¤ËÁÄÉã¤¬Â¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¿Æ¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³ØÈñ¤â¼«ÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¤¿A¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê½Å²Ù¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿¼Ú¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÌÀÝ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Î¾¾ÈøÉð¾¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼A¤µ¤ó¤ÏÁÄÉã¤Î°ä¤·¤¿¼Ú¶â¤ò»ÙÊ§¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼«¸Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁêÂ³¤Î³«»Ï¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é3¥«·î°ÊÆâ¤Ë¡×²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½½Ò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¯»»ÅÀ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î»àË´»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö3¥«·î°ÊÆâ¡×¤ò½ÏÎ¸´ü´Ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÁÄÉã¤¬1Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Éã¿Æ¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤ËÁêÂ³¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿»þÅÀ¤¬µ¯»»ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êA¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤ÎÁêÂ³Êü´þ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤¬½ÏÎ¸´ü´Ö¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£¤«¤é¤Ç¤âÁêÂ³Êü´þ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¾¤Ë10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¼«¸Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁêÂ³¤Î³«»Ï¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÁêÂ³Êü´þ¤Î¿½½Ò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ÁêÂ³Êü´þ¤¬¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«
ÁêÂ³Êü´þ¤Î¿½½Ò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î½ÏÎ¸´ü´ÖÆâ¤Î¿½¤·Î©¤Æ°Ê³°¤Ë¡¢¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁ´ÉôËô¤Ï°ìÉô¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎË¡ÄêÃ±½ã¾µÇ§»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¾¤ËA¤µ¤ó¤¬ÁÄÉã¤Îºâ»º¤ò¾¡¼ê¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Î¿½½Ò¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÁêÂ³Êü´þ¤Î¿½½Ò¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬È½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ë¾¼ÏÂ59Ç¯4·î27Æü¤ÎÈ½Îã¡ÊºÇ¹âºÛÈ½½êÌ±»öÈ½Îã½¸Âè38´¬6¹æ698ÊÇ¡Ë°Ê¹ß¡¢ÀÑ¶Ëºâ»º¡Êºâ»º¡Ë¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ã¶Ëºâ»º¡ÊÉéºÄÅù¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸å¤ÎÁêÂ³Êü´þ¤Î¿½½Ò¤òÇ§¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½½ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë»ÊË¡Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ÎµÑ²¼Î¨¤Ï0.2%Á°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÉ¬¤º¤·¤âÁêÂ³Êü´þ¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉéºÄ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁêÂ³Êü´þ¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¾ÈøÉð¾¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¿¤±¤Þ¤µ¡Ë¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤Æ³«¶È¡£Á°¿¦¤Î¿®Â÷¶ä¹Ô°÷»þÂå¤Ë1,000·ï°Ê¾å¤Î°ä¸À¡¦ÁêÂ³¼êÂ³¤¤òÃ´Åö¤·¡¢3,000·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë·È¤ï¤ë¡£2022Ç¯¤ËËÌÀÝ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò³«½ê¤·¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¢°ä¸À»Ù±ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁêÂ³ÌäÂê¤Ë·È¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÌÜ»Ø¤¹¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦È¬È¨ ¹¯Æó¡Ë