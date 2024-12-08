¤½¤ê¤ãºÇ½ªÀá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ä¤â¥­¥ï¥Ã¥­¥ï¤ÎÀï¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë?!¤Î´¬/ÁÒ°æ»ËÌé¤ÎJ¥ê¡¼¥°

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤½¤ê¤ãÁª¼ê¤ÏËè½µ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤³¤ÎºÇ½ªÀá¤Ï¤Þ¤¸¥®¥ê¥®¥ê¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ÆùÂÎÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¡£½©½ÕÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¶õ¤Î²¼¤Ç¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤â¤«¤¯¡¢ÆüÄø¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯¤ò½ü¤¤¤¿²áµî1ºÇ½ªÀá¤ÎÁ°¤Î½ç°Ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤è¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö====¡×¤Ï»ÄÎ±¤È¹ß³Ê¤Î¶­ÌÜ¡¢¡Ö----¡×¤Ï»ÄÎ±¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¶­ÌÜ¤Ç¤¹¡£

¡Ú2014Ç¯¡Û¡¡33Àá

15°Ì¡§À¶¿å¡Ê35¡Ë

==================

16°Ì¡§ÂçµÜ¡Ê32¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡ÂçµÜ¡Ë

¡Ú2015Ç¯¡Û¡¡¡ÊÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸16Àá¡Ë

15°Ì¡§¿·³ã¡Ê33¡Ë

==================

16°Ì¡§¾¾ËÜ¡Ê27¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡¾¾ËÜ¡Ë

¡Ú2016Ç¯¡Û¡¡¡ÊÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸16Àá¡Ë

13°Ì¡§ÈØÅÄ¡Ê33¡Ë

14°Ì¡§¹ÃÉÜ¡Ê31¡Ë

15°Ì¡§¿·³ã¡Ê30¡Ë

==================

16°Ì¡§Ì¾¸Å²°¡Ê30¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡Ì¾¸Å²°¡Ë

¡Ú2017Ç¯¡Û¡¡33Àá

15°Ì¡§À¶¿å¡Ê31¡Ë

==================

16°Ì¡§¹ÃÉÜ¡Ê29¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡¹ÃÉÜ¡Ë

¡Ú2018Ç¯¡Û

¡¡33Àá

11°Ì¡§¿À¸Í¡Ê42¡Ë

12°Ì¡§²£ÉÍFM¡Ê41¡Ë

13°Ì¡§ÈØÅÄ¡Ê41¡Ë

14°Ì¡§¾ÅÆî¡Ê40¡Ë

15°Ì¡§Ä»À´¡Ê40¡Ë

------------------

16°Ì¡§Ì¾¸Å²°¡Ê40¡Ë

¡ÊÈØÅÄ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç»ÄÎ±¡Ë

¡Ú2019Ç¯¡Û¡¡Âè33Àá

12°Ì¡§Ì¾¸Å²°¡Ê37¡Ë

13°Ì¡§±ºÏÂ¡Ê37¡Ë

14°Ì¡§Ä»À´¡Ê36¡Ë

15°Ì¡§À¶¿å¡Ê36¡Ë

------------------

16°Ì¡§¾ÅÆî¡Ê35¡Ë

¡Ê¾ÅÆî¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç»ÄÎ±¡Ë

¡Ú2020Ç¯¡Û

ÊÑÂ§³«ºÅ¤Î¤¿¤á¥Ç¡¼¥¿¼è¤ì¤º

¡Ú2021Ç¯¡Û¡¡37Àá¡Ê20¥Á¡¼¥à¡Ë

15°Ì¡§À¶¿å¡Ê39¡Ë

16°Ì¡§¾ÅÆî¡Ê36¡Ë

==================

17°Ì¡§ÆÁÅç¡Ê36¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡ÆÁÅç¡Ë

¡Ú2022Ç¯¡Û¡¡33Àá

13°Ì¡§¾ÅÆî¡Ê38¡Ë

14°Ì¡§Ê¡²¬¡Ê37¡Ë

15°Ì¡§GÂçºå¡Ê36¡Ë

------------------

16°Ì¡§µþÅÔ¡Ê35¡Ë

==================

17°Ì¡§À¶¿å¡Ê33¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡À¶¿å¡Ë

¡Ú2023Ç¯¡Û¡¡33Àá

17°Ì¡§Çð¡Ê32¡Ë

==================

18°Ì¡§²£ÉÍFC¡Ê29¡Ë

¡Ê¹ß³Ê¡¡²£ÉÍFC¡Ë

¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Îº£¤Î½ç°Ì¤¬¤³¤ì¡£

¡Ú2024Ç¯¡Û¡¡33Àá

16°Ì¡§Çð¡Ê41¡Ë

17°Ì¡§¿·³ã¡Ê41¡Ë

==================

18°Ì¡§ÈØÅÄ¡Ê38¡Ë

¤³¤ì¤Ã¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤ë¤«¤é6¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¡¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤âº£½µ¤Þ¤Ç¤«¡Ä¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢Áª¼ê¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â!!

CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é