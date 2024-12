¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬»à¤Î2ÆüÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥ó¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¡ÄÈá·à¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿Ì¾¶Ê¤Ï¤Ê¤¼º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«

1971年の発表されたジョン・レノンの『イマジン』。半世紀たった今でも、数多くのアーティストたちが歌い継ぎ、世界中で親しまれている曲だが、1980年12月8日に彼が銃弾に倒れた後、この曲の運命が大きく変わり始める。『イマジン』がなぜ名曲になったのかをひも解いていく。

【画像】ジョン・レノンが射殺された自宅のあるダコタ・ハウス

ジョン・レノンの代表曲といえば、ほとんど条件反射的に『イマジン』が取り上げられることが多い。

だが、この曲がジョンの他の作品よりも高く評価されるようになったのは、1980年12月8日にニューヨークの自宅前で銃撃されて、亡くなってからのことだ。

ジョンが他界した6日後。未亡人となったオノ・ヨーコの呼びかけで開かれたニューヨークの追悼集会で、黙祷の始まりには「平和を我等に」が流れ、終わりを告げたのが『イマジン』だった。

それから約1か月後、イギリスでは5年前に出されていた『イマジン』のシングル盤が、チャートを急上昇して1位となった。

セントラルパーク内のストロベリー・フィールズという区画にできたジョン・レノンの記念碑は、1985年10月9日にニューヨーク市に寄贈されたが、造園及び維持費として100万ドル以上をオノ・ヨーコが寄付した。

石で描かれた円形のモザイクには、中央に「イマジン」の一語がはめ込まれている。

アーティストの死から40数年が経った今でも、ニューヨーカーやアメリカ人はもちろん、世界中からたくさんの観光客がこの場所を訪れる。

そこに飛び交う言葉はさまざまだが、誰もが口ずさむのは、

”Imagine all the people

Living life in peace”