¡Ö²¶¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤·¤Î±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥Î¥à¤µ¤ó¤¬·ÈÂÓ¤ò5ÂæÀÞ¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¥µ¥Ã¥Á¡¼¤Ëº¨¤ß¸À¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
Âè1²ó¡Ú¡Ö¤Í¤§¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡×¡ÄÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ºÊ¡¦¥µ¥Ã¥Á¡¼¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºÇ´ü¡Û¤òÆÉ¤à
¡È¥µ¥Ã¥Á¡¼¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÂ¼º»ÃÎÂå¤µ¤ó¤¬¡¢2017Ç¯12·î8Æü¤ËµÞ»à¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦7Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡ÊµýÇ¯85¡Ë¡£»à°ø¤Ïµõ·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤Î¡È¥Î¥à¤µ¤ó¡É¤³¤ÈÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤â¡¢2Ç¯3¥«·î¸å¤Î2020Ç¯2·î11Æü¡¢Æ±¤¸»à°ø¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊµýÇ¯84¡Ë¡£À¸Á°¤Î¥Î¥à¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤¯¤·¤¿¡¢°¦¤¹¤ë¥µ¥Ã¥Á¡¼¤È¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡§¡Ö¿·Ä¬45¡×2018Ç¯3·î¹æ¡ÖºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ÃË¤ÎÏÃ¡¡¡Ø¥µ¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥¬¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡¿ÌîÂ¼¹îÌé¡Ù¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÕÇ¯¤âÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤¹¤®¤ë2¿Í¡¡OBÀï¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Î¥à¤µ¤ó¤ÎÍº»Ñ¤â
°ËÅìº»ÃÎÂå¤ÏÀ¤³¦¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤
¡¡·ë¶É¡¢Æî³¤¤ÎÀî¾¡Ñ£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äµåÃÄÂåÉ½¡¢¸å±ç²ñÄ¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÖÌîµå¤ò¼è¤ë¤«¡¢½÷¤ò¼è¤ë¤«¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¶¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢°ËÅìº»ÃÎÂå¤ÏÀ¤³¦¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤ÇÆî³¤¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢½÷¤¬¸¶°ø¤Ç¥¯¥Ó¤À¤«¤é¤Í¡£ÉÔ¶à¿µ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤â¤¦¿¦¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤â¤¦µå³¦¤ËÉüµ¢¤Ï¤Ç¤¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë±ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Ê¤ó¤ÆÂç·ù¤¤¡ª¡¡Åìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢Åìµþ¤Ë¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£Èà½÷¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¹îÂ§¤ò¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¼Ö¤ÇÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¡£»Å»ö¤Î¤¢¤Æ¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï¼ÖÃæ¤Ç±ü¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¡£¡Ö¤Ê¤¡¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ä¡£Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¿¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤ä¡£²¿¤·¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤À¤è¡×¡¢¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é±ü¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¸À¡¢¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ï¤è¡ª¡×¡£À¨¤¤ÅÙ¶»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£
¥í¥Ã¥Æ¤ÈÀ¾Éð¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ
¡¡¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÄâ¼ç¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢²¶°Ê¾å¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¿µ¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ï¤è¡ª¡×¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤¢¤ì¤Ë¤Ï»²¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¤¡£
¡¡¼Î¤Æ¤ë¿À¤¢¤ì¤Ð½¦¤¦¿À¤¢¤ê¤Ç¡¢Åìµþ¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î½Å¸÷ÉðÍº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£Æî³¤¤ÎÀî¾¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÌîÂ¼¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤Þ¤À»È¤¨¤ë¡£ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è°úÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¾Å´¤«¤éÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤É¤¦¤Ë¤«45ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¹Ö±é¤Ë¼¡¤°¹Ö±é¤Ç¤µ¡£¼«Âð¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä«¤«¤é¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬±þÂÐ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃåÂØ¤¨¤ë²Ë¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤ÆÇ¯´Ö300²ó¤¯¤é¤¤¹Ö±é¤·¤¿¤è¡£¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤»þ¤Ï1Æü¤Ë4²ó¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ¬¤Î¤Ê¤«¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÁÆ¬¤ËÃý¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±ü¤µ¤ó¤Ë²õ¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓ¤Ï5Âæ
¡¡¤½¤ì¤Û¤É°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£¤ª±¢¤ÇÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Ë²È¤¬·ú¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ·ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿º»ÃÎÂå¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ª¸Æ¤Ó¤¬³Ý¤«¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥®¥ã¥é¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹»ÏËö¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸½ºß¤Î²¶¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤³¤½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â´·¤ì¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿ÍÁ°¤ÇÊª¤¬¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹Ö±é¤äÌîµå²òÀâ¤Î¥®¥ã¥é¡¢´ÆÆÄ»þÂå¤ÎµëÎÁ¤ò´Þ¤á¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±ü¤µ¤óÇ¤¤»¡£²¶¤ÏÍøÍÑÌÀºÙ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤À¤±ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¸½¶â¤ÏÁ´¤¯»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¡Ö¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤è¡¢¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡£¤Ê¤ª¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¸½¶â¤¬¤¤¤ë¤Î¤è¡ª¡¡¤É¤¦¤»¥ª¥ó¥Ê¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¡¡¢³Î¤«¤Ë¶äºÂ¤Î½÷À¤«¤é¤´µ¡·ù»Ç¤¤¤ÎÅÅÏÃ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌÄ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ò±ü¤µ¤ó¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Í¡£·ÈÂÓ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤·¡ª¡¡Ã¯¤À¤¡¡©¡×¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥¬¥Á¥ã¥ó¡ª¡×¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ð¥¥Ã¡ª¡×¡£Á´Éô¤Ç5Âæ¤À¤Í¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë²õ¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓ¤Ï¡£6ÂæÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄü¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£²õ¤·¤Æ¤âÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº¬Éé¤±¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
º¨¤ß¸À¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Åú¤¨¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤À¤Í¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Ï²¶¤¬3ºÐ¤Î»þ¤ËÀï»à¤·¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿ÆÉã¤Î´é¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¸À¤¦¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£ÃË¤ÏºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤ë¤È¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆº§¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤ÏÀïÁè¤ÇÌ¤Ë´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£Êì¿Æ¤¬Àè¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤·¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤Ê¤·¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¿È¤ËÝî¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯¾å¤Î¶¯¤¤½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï³Ø¤Î¤Ê¤¤ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤ÅÏ¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´§º§Áòº×¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÌîÂ¼¤«¤éÌîµå¤ò°ú¤¤¤¿¤é¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Ò¶¡¤ò2¿Í¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¤´Ö¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤À¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥Á¡¼¥Ö¡¼¥à¡×¤À¤È¤«Áû¤¬¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ê¬¤âÊÛ¤¨¤ó¤ÇÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤µ¡£±ü¤µ¤ó¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾®Âô°ìÏº¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤ó¤À¤«¤é¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
²¶¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤·¤Î±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿
¡¡±ü¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÆî³¤¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ü¤µ¤ó¤¬Ã¦ÀÇÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤Çºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤â²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤è¡£Æâ½õ¤Î¸ù¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¸À¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Í¡£¤à¤·¤í¥é¥Ã¥¡¼¥¬¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤â²¶¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤·¤Î±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤â¤Î¡£¼åµ¤¤ÊÃ¶Æá¤Ë¡¢¶¯µ¤¤Ê±ü¤µ¤ó¡£²¶¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉÏË³À¡¢¶ìÏ«À¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ê¤Î¡£¤Ç¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥×¥é¥¹»×¹Í¡£¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤è¤¦¤È¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤É¤ì¤À¤±½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¡£²¶¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¼å¤¤¤ï¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ü¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤«¤Ï»à¤Ì¤ó¤À¤·¡¢»à¤ËÊý¤È»à¤Ì»þ´ü¤À¤±¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤ËÇ¤¤»¤ëÂ¾¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¡¡¢ÃË¤Ï½÷¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£1Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤é²¶¤âºÆº§¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯¤¬Ç¯¤À¤«¤é¤Ê¡£¤â¤¦½÷¤Ï¤¤¤¤¤ï¡£¥µ¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ó¤è¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤·¤¯¤ë±ü¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤È¤â»×¤¨¤ó¤·¤Ê¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤¤¤¯¤é¼þ°Ï¤¬¤É¤¦¸À¤ª¤¦¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¡ÖÁêÀ¡×¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Âè1²ó¡Ú¡Ö¤Í¤§¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡×¡ÄÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ºÊ¡¦¥µ¥Ã¥Á¡¼¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºÇ´ü¡Û¤Ç¤Ï¡¢º»ÃÎÂå¤µ¤ó¤¬µÞ»à¤·¤¿·Ð°Þ¤ä°õ¾ÝÅª¤¹¤®¤¿½éÂÐÌÌ¤Î»×¤¤½Ð¡¢¡Ö°¦¿ÍÌäÂê¡×¤ÎÉ½ÌÌ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô