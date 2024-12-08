¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡ËÌ¶ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¤¹¤Ã¤Ý¤ê¥Õ¥¡¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö²¹¤«¤½¤¦¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¥®¥ã¥ë´¶¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ý¤ê¥Õ¥¡¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÁõÃå¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´¨¤¹¤®¤ë¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ¬¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¥Õ¥¡¡¼¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±¿§²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¡¢µ×¡¹¤Ë¥®¥ã¥ë´¶¤¢¤ë¡×¡Ö²¹¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖËÌ¶ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡¢22Ç¯¤Î10·î22Æü¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£¥Ï¥ï¥¤¤äµþÅÔ¤Çµó¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£