¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡×¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È×ÖÅÙ¤Ê¤·¡É¤Î¸½ºßÃÏ¡¡º£µ¨¤ÎÂÇ·â¡¦ÁöÎÝ¥Çー¥¿¤ò°ìµóÌÖÍå
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó159»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.310¡¢54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¡¢59ÅðÎÝ¡¢OPS1.036¤È°µ´¬¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×Ä¶¤¨¤òÃ£À®¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
Íèµ¨¤ÏÅê¼ê¤Ë¤âÉüµ¢¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÆ»¤òºÆ¤ÓÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£º£¤ä²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥Úー¥¸¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÀµ³Î¤Ê¸½ºßÃÏ¡É¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£ÄºÅÀ¤òÁè¤¦ÂÇ·â»ØÉ¸
Ê¿¶ÑÂÇµåÂ®ÅÙ¡§95.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÁ´ÂÎ2°Ì¡Ë
ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢Ç¯¡¹À¨¤ß¤òÁý¤¹Èô¤Ó¤Ì¤±¤¿¥Ñ¥ïー¤À¡£
º£µ¨¤Î¡ÖÊ¿¶ÑÂÇµåÂ®ÅÙ¡×95.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154.1¥¥í¡Ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ2°Ì¡£2022Ç¯¤Î92.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó149.5¥¥í¡Ë¡¢ºòµ¨¤Î94.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.9¥¥í¡Ë¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿ÆóÎÝÂÇ¤Ï¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Î119.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó191.8¥¥í¡Ë¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÅ·°æÃÎ¤é¤º¤À¡£
¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¡§60.1¡ó¡ÊÁ´ÂÎ2°Ì¡Ë
ÂÇµåÂ®ÅÙ95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.9¥¥í¡Ë°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¡×¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¤ÎÁ´ÂÎ5°Ì¤«¤é2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ºòµ¨¤Î54.9¡ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£µ¨¤Ï60.1%¤Þ¤Ç¾å¾º¡£61.0¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÂª¤¨¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Ç5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¡×¥Ñ¥ïー¥Ò¥Ã¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤À¤í¤¦¡£
¥Ð¥ì¥ëÎ¨¡§21.5%¡ÊÁ´ÂÎ2°Ì¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÇµåÂ®ÅÙ¤È³ÑÅÙ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥¾ー¥ó¡×¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£
º£µ¨¤Î¥Ð¥ì¥ëÎ¨21.5%¤Ï¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ2°Ì¡£ºòµ¨¤ÎÁ´ÂÎ1°Ì¤«¤é2°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢19.9%¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡£¶¯¤¯¡¢¸úÎ¨¤Î¤è¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤ÄÇ½ÎÏ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¿¶Ñ¥¹¥¤¥ó¥°Â®ÅÙ¡§76.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÁ´ÂÎ8°Ì¡Ë
º£µ¨¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¿·»ØÉ¸¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥á¥¸¥ãー¥È¥Ã¥×¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¡È²øÎÏ¡É¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤Î81.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó130.8¥¥í¡Ë¡£ÂçÃ«¤Ï76.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó122.7¥¥í¡Ë¤ÇÆ±8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Ù¥¹¥È10¤ÎÁª¼ê¤ÇÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÂçÃ«¤Î¤ß¡£¶¯¤µ¤È³Î¼ÂÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¸½ÌòºÇ¹â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¤í¤¦¡£
¢£Í¥½¨¤ÊÁöÎÝ»ØÉ¸
¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥Ôー¥É¡§28.1¥Õ¥£ー¥È¡¿ÉÃ¡ÊÁ´ÂÎ169°Ì¡Ë
Áª¼ê¤¬1ÉÃ´Ö¤ËÁö¤Ã¤¿µ÷Î¥¤ò·×Â¬¤·¤¿»ØÉ¸¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥Ôー¥É¡×¡£
º£µ¨59ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢ÁöÎÏ¼«ÂÎ¤Ïºòµ¨¤ÈËØ¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï28.8¥Õ¥£ー¥È¡Ê8.78¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ãー¾å°Ì9%¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÊ¿¶Ñ27.8¥Õ¥£ー¥È¡Ê8.47¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ë¡£º£µ¨¤Ï¤ä¤ä»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢28.1¥Õ¥£ー¥È¡Ê8.56¥áー¥È¥ë¡Ë¤ÇÁ´ÂÎ169°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÎÝÊ¿¶Ñ¡§4.17ÉÃ¡ÊÁ´ÂÎ18°Ì¥¿¥¤¡Ë
°ìÎÝ¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¨¥êー¥È¥¯¥é¥¹¡£
º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÍøÅÀ¤â³è¤«¤·¡¢Á´ÂÎ18°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ4.17ÉÃ¤òµÏ¿¡£Áö¤ê½Ð¤·¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ËÍ¥¤ì¡¢30¥Õ¥£ー¥È¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ãー¾å°Ì4¡ó¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¸Ø¤ë¡£º£µ¨¤ÏÎÝ¾å¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÀ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥êー¥°2°Ì¤Î59ÅðÎÝ¤ÈÂç¤¤¯¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ê»ØÉ¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÂçÃ«¡£¥Çー¥¿¾å¤Ç¤Ï¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ªÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤ÓÆóÅáÎ®¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£