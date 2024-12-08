¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¢Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Ç·ãÆ®·«¤ê¹¤²¤ë
²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤Ê¤Ä¤Ý¤¤
¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ß¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡ß¶Ë°½÷²¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡Ù²ñ´üÃæ¤Î£¶Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖSTARDOM¡×¤È¡¢Ä¹Í¿Àé¼ï¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎ¡ÖMarvelous¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë£³»î¹ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£H.A.T.E.¤ÎÎ°°²Æ¡¦¾åÃ«º»Ìï¡¦ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤È¡¢COSMIC ANGELS¤Î¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¦¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿Âè£³»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ó¥°Á°¤ËH.A.T.E.¤¬¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¾ì³°ÍðÆ®¡£½øÈ×¤«¤é¹Ó¤ì¶¸¤¤¡¢ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿COSMIC ANGELS¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤ò·«¤ê¹¤²ËÝÏ®¡£·ÁÀªµÕÅ¾¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤ÎÆÇÌ¸¤òÍá¤Ó¤¿¶êÎï¤µ¤ä¤«¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¡¦¥Ü¥à¤ò¼õ¤±¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¢£Âè°ì»î¹ç
¡ß³ð¥ß¥¯
vs
¡»²Æ¤¹¤ß¤ì
¢£ÂèÆó»î¹ç
ÅíÌîÈþºù ¡ßÀîÈªÍü¸ê ¶ÇÀé²Ú
vs
¡»ºÌ±©¾¢ Maria ºÌ²êÁó¶õ
¢£Âè»°»î¹ç
Î°°²Æ ¾åÃ«º»Ìï ¡»ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³
vs
¡ß¶êÎï¤µ¤ä¤« ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤ ÃæÌî¤¿¤à