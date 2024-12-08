¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡ÖµÊ±ì¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¡×¤ËË¡ÅªÌäÂê¤Ï¡©
¡ÖÊì¤¬¡¢Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ë½»¤àÊì¿Æ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ð¸î¤Î¾õÂÖ¤Ï¡ÖÍ×»Ù±ç1¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢Âç²È¤«¤é¡Öº£¤¹¤°½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬µÊ±ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ØÆþµï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤êº¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¹¹¿·µñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤À¥¸ÍÃçÃËÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç²ÈÂ¦¤Î·üÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¥¸ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë·ÀÌó½ñ¤Ë¡ØµÊ±ì¶Ø»ß¡Ù¤Î¾ò¹à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¹¿·µñÀä¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¥¸ÍÊÛ¸î»Î¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¹¹¿·µñÈÝ¤Ï¤Ç¤¤ë¡©
¡¦Âç²È¤«¤é¹¹¿·µñÈÝ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤È¤Ï¡©
¡¦Î©¤ÁÂà¤¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡©
¡üÄÌÃÎ¤¹¤ì¤ÐÂç²È¤Ï¹¹¿·µñÈÝ¤Ç¤¤ë¡©
--¤½¤â¤½¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¹¹¿·µñÈÝ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¡ÊÉáÄÌ¼Ú²È·ÀÌó¡Ë¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢2Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤È´ü´Ö¤¬ÀÚ¤ì¤¿·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹¹¿·µñÈÝ¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÉáÄÌ¼Ú²È·ÀÌó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÄÂÂß¿Í¡ÊÂç²È¡Ë¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤Ï¡¢ÄÂÂß´ü´Ö¤ÎËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ë·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¹¹¿·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¹¹¿·µñÈÝ¤Ï¤½¤â¤½¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡Âè26¾òÂè1¹à¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î¹¹¿·µñÈÝ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÄÂÂß´ü´ÖËþÎ»¤Î1Ç¯Á°¤«¤é6¤«·îÁ°¤Î´Ö¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹¿·µñÈÝ¤ÎÄÌÃÎ¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¹¿·µñÈÝ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
--¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤«¤é6¤«·îÁ°¤Î´Ö¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ì¤Ð¹¹¿·µñÈÝ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÌÃÎ¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î¹¹¿·µñÈÝ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡28¾ò¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¹¹¿·µñÈÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÍ×·ï¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡28¾ò¡Û
·úÊª¤ÎÄÂÂß¿Í¤Ë¤è¤ë26¾òÂè1¹à¤ÎÄÌÃÎËô¤Ï·úÊª¤ÎÄÂÂß¼Ú¤Î²òÌó¤Î¿½Æþ¤ì¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÄÂÂß¿ÍµÚ¤ÓÄÂ¼Ú¿Í¡ÊÅ¾¼Ú¿Í¤ò´Þ¤à¡£°Ê²¼¤³¤Î¾ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¤¸¡£¡Ë¤¬·úÊª¤Î»ÈÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¾ð¤Î¤Û¤«¡¢·úÊª¤ÎÄÂÂß¼Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë½¾Á°¤Î·Ð²á¡¢·úÊª¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·µÚ¤Ó·úÊª¤Î¸½¶·ÊÂ¤Ó¤Ë·úÊª¤ÎÄÂÂß¿Í¤¬·úÊª¤ÎÌÀÅÏ¤·¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆËô¤Ï·úÊª¤ÎÌÀÅÏ¤·¤È°ú´¹¤¨¤Ë·úÊª¤ÎÄÂ¼Ú¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æºâ»º¾å¤ÎµëÉÕ¤ò¤¹¤ë»Ý¤Î¿½½Ð¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î¿½½Ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÀµÅö¤Î»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀµÅö»öÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µì¼Ú²ÈË¡¤Î»þÂå¤«¤éÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÊÆ±Ë¡1¾ò¥Î2¡Ë¡¢ÀµÅö»öÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤Î¼«¸Ê»ÈÍÑ¤ÎÉ¬Í×À¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤ò¹ÍÎ¸Í×ÁÇ¤È¤¹¤ëÈ½Îã¤äºÛÈ½Îã¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡¤ÎÀ©Äê»þ¤Ë¾åµ¤Î28¾ò¤È¤·¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂç²È¤¬¹¹¿·µñÈÝ¤Ç¤¤ëÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©
¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡28¾ò¤Î¾òÊ¸¤Ë¤Ï¡¢ÀµÅö»öÍ³¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤â¤Î¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë·úÊª¤ÎÄÂÂß¿ÍµÚ¤ÓÄÂ¼Ú¿Í¤¬·úÊª¤Î»ÈÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¾ð
¡Ê2¡Ë·úÊª¤ÎÄÂÂß¼Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë½¾Á°¤Î·Ð²á
¡Ê3¡Ë·úÊª¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¡Ê4¡Ë·úÊª¤Î¸½¶·
¡Ê5¡Ë·úÊª¤ÎÄÂÂß¿Í¤¬·úÊª¤ÎÌÀÅÏ¤·¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆËô¤Ï·úÊª¤ÎÌÀÅÏ¤·¤È°ú´¹¤¨¤Ë·úÊª¤ÎÄÂ¼Ú¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æºâ»º¾å¤ÎµëÉÕ¤ò¤¹¤ë»Ý¤Î¿½½Ð¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î¿½½Ð
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ê1¡Ë¤¬¼ç¤¿¤ëÍ×°ø¤Ç¡¢¡Ê2¡Ë¡Á¡Ê5¡Ë¤¬½¾¤¿¤ëÍ×°ø¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼ç¤¿¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÄÂÂß¿Í¤¬·úÊª¤Î»ÈÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¾ð¡×¤È¡ÖÄÂ¼Ú¿Í¤¬·úÊª¤Î»ÈÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¾ð¡×¤ÎÈæ³Ó¹ÕÎÌ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢½¾¤¿¤ëÍ×°ø¤â²Ã¤¨¤ÆÀµÅö»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
--¼ç¤¿¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ê1¡Ë·úÊª¤ÎÄÂÂß¿ÍµÚ¤ÓÄÂ¼Ú¿Í¤¬·úÊª¤Î»ÈÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¾ð¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÄÂÂß¿ÍÂ¦¤ÈÄÂ¼Ú¿ÍÂ¦¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÂÂß¿ÍÂ¦¤Î»ö¾ð¡§ÄÂÂß¿Í¤Îµï½»¡¦±Ä¶È¤ÎÉ¬Í×À¤ä¡¢·úÂØ¡¦ºÆ³«È¯¤ÎÉ¬Í×ÀÅù
ÄÂ¼Ú¿ÍÂ¦¤Î»ö¾ð¡§ÄÂ¼Ú¿Í¤Îµï½»¡¦±Ä¶È¤ÎÉ¬Í×ÀÅù
--½¾¤¿¤ëÍ×°ø¤Î¡Ê2¡Ë¤«¤é¡Ê5¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2¡Ë·úÊª¤ÎÄÂÂß¼Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë½¾Á°¤Î·Ð²á¡§¼Ú²È´Ø·¸ÀßÄê¤Î»ö¾ð¡¢ÄÂÎÁ³Û¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸Åù¡¹
¡Ê3¡Ë·úÊª¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡§ÄÂ¼Ú¿Í¤¬¡Ê·ÀÌóÌÜÅª¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡Ë·úÊª¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
¡Ê4¡Ë·úÊª¤Î¸½¶·¡§·úÊª¼«ÂÎ¤ÎÊªÍýÅª¾õ¶·
¡Ê5¡Ë¡Ö·úÊª¤ÎÄÂÂß¿Í¤¬·úÊª¤ÎÌÀÅÏ¤·¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆËô¤Ï·úÊª¤ÎÌÀÅÏ¤·¤È°ú´¹¤¨¤Ë·úÊª¤ÎÄÂ¼Ú¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æºâ»º¾å¤ÎµëÉÕ¤ò¤¹¤ë»Ý¤Î¿½½Ð¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î¿½½Ð¡×¡§°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÎ©ÂàÎÁ¡×¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î
¤³¤Î¡ÖÎ©ÂàÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Î©ÂàÎÁ¤Ï¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë½¾¤¿¤ëÍ×°ø¤Î°ìÍ×ÁÇ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î©ÂàÎÁ¤µ¤¨Äó¶¡¤¹¤ì¤ÐÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î©ÂàÎÁ¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢ÀµÅö»öÍ³¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÊä´°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç²È¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¡ÊÎ©ÂàÎÁ¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©ÂàÎÁ¤À¤±¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
Âç²È¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤è¤¯¤¢¤ëÁêÃÌ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¯¤é»ÙÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÎ©ÂàÎÁ¤ÎÁê¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©ÂàÎÁ¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤âÄê·¿Åª¤Ê·×»»ÊýË¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ºÛÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢°ÜÅ¾¤ÎÈñÍÑ¤ä¡¢Â»¼º¤ÎÊä½þ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¹¹¿·µñÈÝ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¹¿·µñÈÝ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀµÅö»öÍ³¡×¤ÏÁêÅö¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Ò²ñÀ¯ºöÎ©Ë¡¤Ç¤¢¤ë¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡¤Ï¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ëÄÂ¼Ú¿Í¤¬ÍÆ°×¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤¤¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò¹¹¿·µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏË¡Î§¾å²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÆ°×¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ü¼Ú¤ê¤¿¿Í¤¬Î©¤ÁÂà¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¡©
--¤Ç¤Ï¡¢ÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤¬Î©¤ÁÂà¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
3¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ºÂè1¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¼Ú¿Í¤¬·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤è¤ê¤â¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬ÂÐ¾Ý·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¹¹¿·µñÈÝ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬¹âÎð¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤ÆÏ·¸å¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Åö³º·úÊª¤Ø¤ÎÆþµï¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÂ¼Ú¿ÍÂ¦¤ËºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÎºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡¦·ÀÌó°ãÈ¿¤Î»ö¼Â¤âÀµÅö»öÍ³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÂ¼Ú¿Í¤ËÉÔÍø¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤¬²ÈÄÂ¤ò²¿ÅÙ¤âÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÌµÃÇ¤Ç·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Â¾¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤ËÃø¤·¤¤ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
--º£²ó¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÊ±ì¡×¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ÀÌó°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢µÊ±ì¤À¤±¤Ç¤Ï¼å¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÊ±ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¤ÎÄÂ¼Ú¿Í¤¬ÌÂÏÇ¤·¤Æ²òÌó¡¦Âàµî¤·¤Æ¶õ¼¼¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤«¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¤Ç¥Ü¥ä¡Ê¾ö¤ò¾¯¤·¾Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÏ²¼¡¦³¬ÃÊ¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ãÈ¿¤ÎÄøÅÙ¤¬½ÅÂç¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢°ãÈ¿¤¬½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö·ÀÌó°ãÈ¿¤ÎÄøÅÙ¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÇË²õ¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸ÇË²õ¤òÍýÍ³¤ËÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î²ò½ü¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
--3¤ÄÌÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âè3¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤¬Ãø¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ëÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤ËÃø¤·¤¯Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·úÂØ¤¨¤ÎÉ¬Í×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµÅö»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¹¹¿·µñÈÝ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤ËÃø¤·¤¯Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤Î·úÊª¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏ·µà²½¡×¤À¤±¤ÇÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢Î©Âà¤ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü·ÀÌó´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÁÂà¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ä
--ÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢¹¹¿·µñÈÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀµÅö»öÍ³¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÎ©¤ÁÂà¤¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö¹¹¿·µñÈÝ¤ÎÄÌÃÎ¡×¤òÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¾Úµò¤¬»Ä¤ë·Á¼°¡×¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÛÃ£¾ÚÌÀÉÕ¤¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
·ÀÌó¤Ë¡Ö´ü´Ö¤ÎÄê¤á¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»Æü¤Î1Ç¯Á°¤«¤é6¤«·îÁ°¤Ë¡Ö·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¡×»Ý¤ÎÄÌÃÎ¤òÄÂ¼Ú¿Í¤ËÁ÷¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ËÄÌÃÎ¤òÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÀÌó¤¬Ë¡Äê¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹¹¿·µñÈÝ¤ÎÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¸å¤ËÄÂ¼Ú¿Í¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ÏÃÙÂÚ¤Ê¤¯È¿ÂÐ¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó¤Ë¡Ö´ü´Ö¤ÎÄê¤á¡×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â²òÌó¤Î¿½Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²òÌó¿½Æþ¤ì¤Ë¤ÏÀµÅö»öÍ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀµÅö»öÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð²òÌó¿½Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é6¤«·î·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Î´ü´Ö¤ËÄê¤á¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¸å¤ËÄÂ¼Ú¿Í¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ÏÃÙÂÚ¤Ê¤¯È¿ÂÐ¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÀµÅö»öÍ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
À¥¸Í ÃçÃË¡Ê¤»¤È¡¦¤Ê¤«¤ª¡ËÊÛ¸î»Î
¥¢¥ë¥Æ¥£Ë¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò±Ä¶È¶ÐÌ³¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÅ¾¿È¸å¡¢ÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛ¡¦ÁêÂ³¤½¤ÎÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê°Æ·ï¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£²æ¤¬ÆüËÜ¹ñ¤ÎÎò»Ë¡¦ÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë²¼Ä®À¸¤Þ¤ì¤Î¹¾¸Í¤Ã»Ò¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§¥¢¥ë¥Æ¥£Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://www.arty-law.com/