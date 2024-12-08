Âçºå¡ÝÆÁÅç¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¡Ö500±ß¡×¤Ë¡ª ¸©¤¬ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¼Â»Ü¤Ø ¥Õ¥§¥ê¡¼¤âÂÐ¾Ý ÂçºåËüÇî¤«¤é¡ÖÆÁÅç¤¤Æ¡ª¡×
Í¸ú´ü´Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡ª
Âçºå¡½ÆÁÅç¡Ö500±ß¡×²½!?
¡¡ÆÁÅç¸©¤¬2025Ç¯4·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¸©¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤Î¤¿¤áÂçºå¤«¤éÆÁÅç¤Þ¤Ç¡Ö500±ß¡×¤Ç¹Ô¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¸©¤¬Âçºå¢ªÆÁÅç¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò500±ß¤Ë¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡¸©¤Ï4·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÆÁÅç¸©¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö´ØÀ¾¢ªÆÁÅç¡×¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆÁÅç¤Ø¸þ¤«¤¦¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¡ÖÊÒÆ»ÎÁ¶â¤ò°ìÎ§500±ß¡×¤È¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÇÛÉÛ¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍè¾ì¼Ô¤Ê¤É¤ÎÍè¸©¹ÔÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¤ÎËüÇî¿ä¿ÊÃ´Åö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎÈ¯·ôÁë¸ý¤Ê¤É¤ÇÄó¼¨¤·¡¢³ä°ú¤â¤·¤¯¤Ï³ä°ú¶â³Û¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¼ÆÁÅç´Ö¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹ÄÌ¾ï±¿ÄÂ¤ÏÂç¿ÍÊÒÆ»4000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¹Á¡¼ÆÁÅç¹Á¤ÎÆî³¤¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÄÌ¾ïÂç¿ÍÊÒÆ»2500±ß¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢JR¤äÆî³¤Àþ¤Ê¤É¤ÎÅ´Æ»¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÆÁÅç¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éËüÇî¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤Î´Ö¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¡Ö1000±ß¡×±ýÉüÍÑ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»ö¶È¤Ï2500Ëü±ß¤Î³ä°ú¸¶»ñÍ½»»¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤È½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ê5/3¡Á6¡Ë¤È¤ªËß´ü´Ö¡Ê8/9¡Á17¡Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËüÇî¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28ÆüÍøÍÑÊ¬¤Þ¤ÇÍ¸ú¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
Ë¡Í×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
ÂçÁ¥,
Áòº×,
³¤,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾²ÃÈË¼