Åìµþ¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2 ÀéÍÕ¸©ËÌÀ¾Éô¿Ì¸»¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É4.0¤ÎÃÏ¿Ì ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤· ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤âÍÉ¤ì¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó¡Û
12·î8Æü¸áÁ°7»þ39Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀéÍÕ¸©ËÌÀ¾Éô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó70km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï4.0¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìµþ¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2 ÀéÍÕ¸©ËÌÀ¾Éô¿Ì¸»¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É4.0¤ÎÃÏ¿Ì ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤· ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤âÍÉ¤ì¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó¡Û
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤ÎÃæ±û¶è¡¢²Ö¸«Àî¶è¡¢°ðÌÓ¶è¡¢¼ãÍÕ¶è¡¢ÎÐ¶è¡¢»ÔÀî»Ô¡¢Á¥¶¶»Ô¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ2¢¢ÀéÍÕ¸© ÀéÍÕÃæ±û¶è ÀéÍÕ²Ö¸«Àî¶è ÀéÍÕ°ðÌÓ¶è ÀéÍÕ¼ãÍÕ¶è ÀéÍÕÎÐ¶è »ÔÀî»Ô Á¥¶¶»Ô
¢¢ÅìµþÅÔÅìµþÎýÇÏ¶è
¢¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ¿ÀÆàÀî¶è
¢£¿ÌÅÙ1¢¢ÀÅ²¬¸© ÉÙ»ÎµÜ»Ô
¢¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕÈþÉÍ¶è ¾¾¸Í»Ô ÌîÅÄ»Ô ½¬»ÖÌî»Ô Çð»Ô È¬ÀéÂå»Ô ³ù¥±Ã«»Ô ±º°Â»Ô »Í³¹Æ»»Ô È¬³¹»Ô Çò°æ»Ô Åì¶â»Ô »³Éð»Ô ÂçÌÖÇòÎ¤»Ô ¼Ç»³Ä® °ìµÜÄ® Ä¹ÆîÄ® ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô ·¯ÄÅ»Ô ÉÙÄÅ»Ô
¢¢ÅìµþÅÔÅìµþÀéÂåÅÄ¶è ÅìµþÃæ±û¶è Åìµþ¿·½É¶è ÅìµþÊ¸µþ¶è ÅìµþÂæÅì¶è ÅìµþËÏÅÄ¶è ÅìµþÉÊÀî¶è ÅìµþÌÜ¹õ¶è ÅìµþÂçÅÄ¶è ÅìµþÀ¤ÅÄÃ«¶è Åìµþ½ÂÃ«¶è ÅìµþÃæÌî¶è Åìµþ¿ùÊÂ¶è ÅìµþËÅç¶è ÅìµþËÌ¶è Åìµþ¹ÓÀî¶è ÅìµþÈÄ¶¶¶è ÅìµþÂÎ©¶è Åìµþ³ë¾þ¶è Åìµþ¹¾¸ÍÀî¶è Ä´ÉÛ»Ô Ä®ÅÄ»Ô ¾®Ê¿»Ô ¹ñÊ¬»û»Ô À¾Åìµþ»Ô
¢¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍÄá¸«¶è ²£ÉÍÃæ¶è ²£ÉÍÊÝÅÚ¥±Ã«¶è ²£ÉÍ°ë»Ò¶è ²£ÉÍ¹ÁËÌ¶è ²£ÉÍ°°¶è ²£ÉÍÎÐ¶è ²£ÉÍÀ¥Ã«¶è ÀîºêÀîºê¶è ÀîºêÃæ¸¶¶è ÀîºêµÜÁ°¶è ÀîºêËãÀ¸¶è ²£¿Ü²ì»Ô Ê¿ÄÍ»Ô ³ý¥öºê»Ô »°±º»Ô ÂçÏÂ»Ô
¢¢°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô ÅÚ±º»Ô ¼è¼ê»Ô ¤Ä¤¯¤Ð»Ô ºäÅì»Ô °ðÉß»Ô ºùÀî»Ô
¢¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤ÞÂçµÜ¶è ¤µ¤¤¤¿¤Þ±ºÏÂ¶è ¤µ¤¤¤¿¤ÞÎÐ¶è Àî¸ý»Ô ½ÕÆüÉô»Ô Áð²Ã»Ô È¬Ä¬»Ô »°¶¿»Ô µÈÀî»Ô µÜÂåÄ®
¢¢»³Íü¸©ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£