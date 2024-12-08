¡ÖÉô²°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦¡×ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¡¡3°Ì¡Ö¹À¥¤¹¤º¡×¡¢2°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡ ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖÉô²°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¡ÚÇÐÍ¥ÉôÌç¡Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï10·î10¡Á15Æü¡¢Ä¾¶á¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷775¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡£10Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê10Âå¡Ë¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê50Âå¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå¡Ë¡¢¡Öô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤¯¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë30Âå°Ê¾å¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê60Âå¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê60Âå¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£