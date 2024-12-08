ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤¤¤¿Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤òµÆþ¤·¤Æ¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢ÅºÉÕ½ñÎà¤È°ì½ï¤ËÇ¯¶â»öÌ³½êÅù¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÀÁµá¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÆÃÊÌ»ÙµëÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¶â·çÌì¤µ¤ó¡Ë
A¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÅþÃ£¤¹¤ë3¥«·îÁ°¤Ë¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ¯¶âÀÁµá½ñ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â»öÌ³½êÅù¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÅþÃ£¤¹¤ë3¥«·îÁ°¤Ë¡¢ÎÐ¿§¤ÎA4ÉõÅû¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ¯¶âÀÁµá½ñ¤¬ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤¤¤¿Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤òµÆþ¤·¤Æ¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢ÅºÉÕ½ñÎà¤È°ì½ï¤ËÇ¯¶â»öÌ³½êÅù¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÀÁµá¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)