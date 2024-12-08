¶¶²¼Å°»á¡¡°Ý¿·¤Î¡ÈÈ¿µÈÂ¼ÇÉ¡É¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌÔÈãÈ½¡Ö1ÅÙÂçºå¤ÇÀ¯ºö¼Â¹Ô¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î°ìÉô¤Î¡ÈÈ¿µÈÂ¼ÇÉ¡É¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌÔÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î°ìÉô¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éµÈÂ¼¿·ÂÎÀ©¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡Ö¡Ø¤¿¤Á¤Þ¤Á°Ý¿·¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¡È±ÊÅÄÄ®Ê¸²½¤ò²õ¤¹¡É°Õµ¤¹þ¤àµÈÂ¼ÂåÉ½¡¡°Ý¿·ÆâÉô¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¸·¤·¤¤À¼¡Øµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢1²ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È±ÊÅÄÄ®Ê¸²½¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤ó¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¶â¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¿°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÎÀ®²Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤ä¡©Âçºå¤ÎÀ¯ºö¡¦²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°û¤ß¿©¤¤ÈñÍÑ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤ó¡£¤à¤·¤í°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¸»¤ÎÂçºå²þ³×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤ÎÇË²õ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï1ÅÙÂçºå¤ÇÀ¯ºö¼Â¹Ô¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¡×¤È¡ÈÀâ¶µ¡É¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö·ë¶É²¿¤Î¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¯±ÊÅÄÄ®¤ÇÀ¯¼£¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬°Ý¿·¤Ë¤ÏÂ¿¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¡ÖµÈÂ¼¿·ÂÎÀ©¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ°Ê¾å¤«¡¢¤¹¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±Åù¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°û¤ß¿©¤¤¤ÏÌµÂÌ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤è¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷¤¬À¯¼£²þ³×¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸Å¤¤°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î°Õ¼±²þ³×¤«¤éÉ¬Í×¤ä¤Í¡£¼«¸ÊÈÝÄê¤µ¤ì¤¿°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É²þ³×Á°¤ÎÂçºåÉÜÄ£¡¦Âçºå»ÔÌò½ê¤ÎÁÈ¿¥ÂÎ¼Á¤ÈÆ±¤¸¤ä¤ï¡£²þ³×Á°¤ÎÌò½ê¤â¤³¤Î°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ö¡¼¿â¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²þ³×¤¹¤ë¤Ë¤â¤Þ¤º¤Ï¸Å¤¤°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òµ¤·¤¿¡£