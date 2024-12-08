´Øº¬¶Ð¡Ö½Ð¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿ÈÖÁÈÌ¾¹ðÇò¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡É¡×
¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê71¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½Ð¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´Øº¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¡ÊÌ©Ãå¼èºà¡Ë¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î1»þ´Ö¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤·¤«»£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡È¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦²è¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¡²èµÊÃã¤ÇÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ê´Øº¬¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¥«¥ó¥³¥ó¥¥ó¡Ê¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤Î½÷»Ò¤ÎÌÌÇò¤¤²¼¥Í¥¿¤Î¤È¤³¤í¤â»£¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÎ®¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ÊÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ½é¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÈÎ®¤·¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤ò¤á¤°¤ê¤â¤á¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»£¤Ã¤¿¤éÎ®¤·¤¿¤¤¤â¤ó¤Ê¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤Æ¡Ë¡£¡È¤â¤¦¼¡¤«¤é¤Ï²¶¤ÏÄÉ¤Ã¤«¤±¡ÊÌ©Ãå¼èºà¡Ë¤ÏÃÇ¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡È¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡Ê¤ÎÌ©Ãå¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤¬Íè¤¿¤éÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡É¤È¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¡È¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¡É¤È¡Ê·è¤á¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤ËÌ©Ãå¼èºà¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡¢TBS·Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·´Øº¬¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤«¤é°ìÀÚ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡ÈµÕWIN¡ÝWIN¡É¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡È²¿¤Ç¤ªÁ°¤¬¡Ø½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤À¤è¡£¤³¤Ã¤Á¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡É¡Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡Ë¡×¤È¡¢·ë¶É¤½¤Î¸å¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£²¶¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£