¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÜ°õ¡ªROOTOTE¤ÎPEANUTSÃÂÀ¸75¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°3·¿¤¬¥Ò¥Ã¥ÈÃæ
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROOTOTE(¥ë¡¼¥È¡¼¥È)¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ÎÀ¸ÃÂ75¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å¤¯¤â¿É¤¯¤â¤Ê¤ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Áá¤¯¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛROOTOTE¤ÎPEANUTSÃÂÀ¸75¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¡¼¥È¤ò¸«¤ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´3¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÀ¸ÃÂ75¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¡È75¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥«¥¤¥È¤ò¶õ¹â¤¯ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥«¡¼¥¤Î2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤³¤È¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤é¤·¤¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¢¥«¡¼¥¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
ºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥»¥ª¥ë¡¼¡×(1Ëü120±ß)¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥È¡¼¥È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È3WAY¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖROOTOTE¡×¤À¤±¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤â½¼¼Â¡ªÉý¤ÏºÇÂç41¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤Ï40¥»¥ó¥Á¡¢¥Þ¥Á10¥»¥ó¥Á¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÂçÍÆÎÌ¤À¤«¤é¡¢°ìÇñÊ¬¤Î²ÙÊª¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÍ¾Íµ¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ç¥ê¡×(5940±ß)¡£¥È¡¼¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏºÇÂçÉý¤¬30¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤¬21¥»¥ó¥Á¡¢¥Þ¥Á¤¬9.5¥»¥ó¥Á¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£ºâÉÛ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿È·Ú¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÂç³èÌö¡ª
µ®½ÅÉÊ¤Ï¾ï¤ËÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼¡×(4950±ß)¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥µ¥¤¥º¤ÏºÇÂçÉý¤¬26.5¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤¬19¥»¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥Á¤Ï3.5¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢ºâÉÛ¤È¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤Ë¤â¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ê¥Ã¥×¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤â¡ý¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤ÎÊ»¤»»ý¤Á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖROOTOTE¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äAmazon¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Âç¿Íµ¤¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºß¸ËÇö¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú²èÁü¡ÛROOTOTE¤ÎPEANUTSÃÂÀ¸75¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¡¼¥È¤ò¸«¤ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´3¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÀ¸ÃÂ75¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¡È75¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥«¥¤¥È¤ò¶õ¹â¤¯ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥«¡¼¥¤Î2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤³¤È¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤é¤·¤¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¢¥«¡¼¥¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
ºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥»¥ª¥ë¡¼¡×(1Ëü120±ß)¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥È¡¼¥È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È3WAY¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖROOTOTE¡×¤À¤±¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤â½¼¼Â¡ªÉý¤ÏºÇÂç41¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤Ï40¥»¥ó¥Á¡¢¥Þ¥Á10¥»¥ó¥Á¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÂçÍÆÎÌ¤À¤«¤é¡¢°ìÇñÊ¬¤Î²ÙÊª¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÍ¾Íµ¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ç¥ê¡×(5940±ß)¡£¥È¡¼¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏºÇÂçÉý¤¬30¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤¬21¥»¥ó¥Á¡¢¥Þ¥Á¤¬9.5¥»¥ó¥Á¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£ºâÉÛ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿È·Ú¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÂç³èÌö¡ª
µ®½ÅÉÊ¤Ï¾ï¤ËÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼¡×(4950±ß)¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥µ¥¤¥º¤ÏºÇÂçÉý¤¬26.5¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤¬19¥»¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥Á¤Ï3.5¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢ºâÉÛ¤È¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤Ë¤â¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ê¥Ã¥×¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤â¡ý¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤ÎÊ»¤»»ý¤Á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖROOTOTE¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äAmazon¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Âç¿Íµ¤¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºß¸ËÇö¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC