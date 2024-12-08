Ì¼Ç¤¬¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÎÉâµ¤¡Ù¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Äµ¤¤Þ¤º¤¹¤®¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÇú¾Ð¤ÎÀ¼Â³½Ð¡Ö´¶¾ðË¤«¤Ç¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤£÷¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¾ð£÷¡×
¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤ê¼ª¥Í¥³¤â¤¹¤±¤Î¥Ñ¥ÑÊª¸ì¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÉãÇ¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ºÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¼Ç¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
ÅöÆ°²è¤Ï¸ø³«¸å2½µ´Ö¤Ç6.5ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÇ¤Ï´¶¾ðË¤«¤À¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ï¥Á¥ï¥ì¥¬ー¥ë¡¦¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¡ª
Çò¹õ¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤Á¤ã¤ó¤ÏË¤«¤ÊÈïÌÓ¤ÈÈ¿¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ª¼ª¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½÷¤Î»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤´°ì²È¤Î¤â¤È¡¢ÉãÇ¡Ö¤â¤¹¤±¡×¤¯¤ó¡¢ÊìÇ¡Ö¤¿¤ó¤³¡×¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Ç¡Ö¤Ä¤à¤®¡×¤¯¤ó¡¢ÍÜ»ÒÇ¡Ö¤µ¤Ä¤¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÉãÇ¡¦¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡£Æ°²èÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤ËÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤¹Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÉãÇ¡¦¤â¤¹¤±¤¯¤ó¡Ê±¦¡Ë¤òÆÈÀê¤Ç¤¤Æ¤´µ¡·ù¤ÊÌ¼Ç¡¦¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡Êº¸¡Ë¡£¥¥åー¥È¤Ê¤ª¼ª¤Ï¥Ñ¥Ñ¾ù¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹
¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¥åー¥È¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï
°¦ºÊ²È¤Ç¤¢¤ê»ÒÈÑÇº¤ÊÉãÇ¡¦¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Ì¼Ç¡¦¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ð¤·¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ºÊÇ¡¦¤¿¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤¹¤±¤¯¤ó
¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤¬²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ò½ä¤ë¤¢¤¤¤À¡¢ÍÜ»ÒÇ¡¦¤µ¤Ä¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ë¤ã¤ó¥×¥í¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡£¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤«´Å¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥Ñ¥Ñ¤òÂÔ¤Ä¤¢¤¤¤À¤Ï¤µ¤Ä¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ë¤ã¤ó¥×¥í¤ò¡ª
¥Ñ¥Ñ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë´Å¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤Î»þ¤â¤Þ¤¿¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤òµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉãÇ¡¦¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä¡Ä
¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º½ý¿´¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤¤Á¤ã¤ó¤ËÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¡¢¤Ë¤ã¤ó¥×¥í¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í½´ü¤»¤Ì¸÷·Ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤òµñ¤à¤Û¤ÉÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Ä¾¸å¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç°ìÅÀ¤ò¶Å»ë¤¹¤ë¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬
»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¹¤ë¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡ª
Éâµ¤¸½¾ì¤âÆ±Á³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ø¤½¤ò¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¤òµñÈÝ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë
¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÈà½÷¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿
ºÇ¸å¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÃçÄ¾¤ê¤ò
Æ°²è½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¤¯¤Ä¤È¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤¬¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤Ð¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Â¥¤¹¤È¡¢¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤ÏÁÇÄ¾¤ËÈà¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤Õ¤¿¤ê¤ÏÃçÎÉ¤¯Êú¤¹ç¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê¤ªÃë¿²¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ°²è½ªÈ×¤Ç¤ÏÃçÄ¾¤ê¤¹¤ëÉã»Ò¤Î»Ñ¤â
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ñ¥ÑÆÈÀê¥¿¥¤¥à¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡ª
ÉãÇ¡¦¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢¤â¤¹¤±¤¯¤ó¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¼Ç¡¦¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡£ÅöÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÙ¹¤Í¤¿É½¾ð¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¤â¤¹¤±¥Ñ¥Ñ¡Ä¡Ä¿Íµ¤¼Ô¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÃçÎÉ¤·¥Ýー¥º¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤¬¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¡¢Âçµã¤¤¹¤ë¤ï～¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¹¤±¥Ñ¥Ñ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ðÍ¿¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ❤¤º¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤ê¼ª¥Í¥³¤â¤¹¤±¤Î¥Ñ¥ÑÊª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¹¤±¤¯¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¥¥åー¥È¤ÊÆü¾ï¤òµÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤ê¼ª¥Í¥³¤â¤¹¤±¤Î¥Ñ¥ÑÊª¸ì¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§2525
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£