19ºÐÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡¡²¤½£¤ÇÆÀÅÀ²¦¢ª¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÉüµ¢¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¡×
Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¤Ïº£µ¨¤è¤ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ØÉüµ¢¤¹¤ë
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎMFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥í¡¼¥¼¥ó¥´¡¼¥É¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢º£Åß¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È19ºÐ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤Éº£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤Ã«Àî¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥´¡¼¥É¤Ç20»î¹ç16ÆÀÅÀ¤ÈÊÂ³°¤ì¤¿·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¡£MF¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯Âç³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤·¡¢1·î¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ«Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMiasanro¡×¤Ï¡Ö¼ç¤Ë8ÈÖ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¡¼¤ò¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°õ¾ÝÅª¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥¹¤ò¤»¤º¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÁÇÁá¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¸«¤»¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤äÆñ¤·¤¤¥Ñ¥¹¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÉ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌ¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÃ«Àî¤¬¤¹¤°¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥°¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¶áÇ¯¤ÇºÇ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê°ÜÀÒ¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë19ºÐ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë