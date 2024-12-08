¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÀÐÅÄÍµÂÀÏº¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤éÇËÃÝ¤Î£´Ï¢¾¡¡¡¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¸ÀÍÕ¡Ä¡Ö¿ä¤·¤¨¤Æ¡×
¡¡³ÆÃ´Åöµ¼Ô¤Î¿ä¤·Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·¤¨¤Æ¡×Âè£±£¶²ó¤Ï£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡££²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢º£Ç¯£¶·î£¹Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡£Æ±£±£¶Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«£¹£µµå¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÌµ»Íµå´°Éõ¤òÃ£À®¡£µåÃÄ¿·¿Í½é¤Î¥ª¡¼¥ëÀèÈ¯¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£´Ï¢¾¡¤â¾þ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¶ìÏ«¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î»Ù¤¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÆâÆ£¡¡ºÚ·î¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ½Ð¿È¡££Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ÆËÜµò¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£ÀÐÅÄÍµ¤Ï¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ò£´¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¹£·¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤È¡¢°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¡¢¹â¹»¤À¤È£±£²·î¤Þ¤ÇÎý½¬¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤¬¡¢£±£±·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ê½Ð¾ìÁª¼ê£´£°¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ì¤º¡ËµÜºê¤Ë¤¤¤¿¡£·ë¹½¡¢Áá¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÂ´¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤Î¼«³Ð¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£²·³¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç¡Ê£²·³¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÆþÍè¤µ¤ó¤È¤«¤«¤é¤â¡Ø¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡£Ä¹¤¯¤ä¤ë¤¿¤á¤Î£±Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤µ¤ì£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Áê¼ê¤¬¶¯Å¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥×¥í£±¾¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¡Ø¥Þ¥¸¤«¤Ã¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µÕ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¿¡£Åê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³¤È³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡Ê¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤éÇËÃÝ¤Î£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤º¤Ã¤È¡¢Ï¢¾¡Ï¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤¿¤³¤È¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡£ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¤°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó´î¤Ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡££´Ï¢¾¡¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Á¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢Áá¤¤²ó¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢£²·³¤Ë¤¤¤è¤¦¤¬£±·³¤Ë¤¤¤è¤¦¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤ÇÅì¤µ¤ó¤È¤ÏÁ´Á³Î©¾ì¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø²¶¤¬ÍµÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£µ²ó£³¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¿ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤é¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤È£±ËÜ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åì¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤¹¤´¤µ¤À¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÂè£³Àï¡Ë¤Ç£·²ó¤Ç£±£°°ÂÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤â£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÅì¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤ì¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¡Ö±¦¤Èº¸¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤º¤Ã¤ÈÅì¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤È¤«±ÇÁü¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅì¤µ¤ó¤Î¿ô»ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¡¢£±£°·î£²Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£¶²ó£´¼ºÅÀ¤Ç£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤¹¤ë¤ÈÍâÆü¤Ë£²·³¹ß³Ê¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤È¤â¤ËÅÐÈÄ¤Ê¤¯¡¢²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¤Þ¤¿£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤À¡£
¡¡¡Ö£²¥±¥¿¾¡Íø¤È¤«¡ÊºÇÍ¥½¨¡ËËÉ¸æÎ¨¤È¤«¡¢¼è¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¾¡¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡ÀÐÅÄ¡¡ÍµÂÀÏº¡Ê¤¤¤·¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë£²£°£°£²Ç¯£±·î£²£²Æü¡¢²£ÉÍ»Ô°ë»Ò¶èÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Ö¢É÷±º¾®£³Ç¯¤«¤é¿¹¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¿¹Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¹Å¼°¤Î¿ÀÆàÀî²£¿Ü²ì¥Ü¡¼¥¤¥º½êÂ°¡£ÀÅÀ¶¹â¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££²Ç¯½©¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÃæÂç»þÂå¤Ï£±Ç¯½©¤«¤éµß±ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¢£²Ç¯½©¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡££²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÆþÃÄ¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£´¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Íèµ¨Ç¯Êð¤Ï£±£³£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£