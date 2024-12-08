ÏÂÅÄÀµ¿Í¡¡¤¯¤¹¤Ö¤ê·Ý¿ÍÌò¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤â½Ð¾ì¤ÎÎ¦¾å·Ð¸³¤¬ÇÐÍ¥À¸³è¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë
È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¡¢ÇÐÍ¥À¸³è¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ê45¡Ë¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬1¤Ä1¤ÄÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ö¤¯¤¹¤Ö¤ê¤Î¶¸Áû¶Ê¡×¡Ê13Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±éµ»¤ËÃÙºé¤·Ý¿Í¤Î¤â¤¬¤¯¿´¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÚÁê¸¶ºØ¡Û
¡úÇÐÍ¥À¸Ì¿´íµ¡
ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡Ê05Ç¯¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£°ÊÍè20Ç¯¤ÎÇÐÍ¥À¸³è¤Ï½çÉ÷¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö25ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÃÙ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¼Â¤Ï22ºÐ¤È½ñ¤¤¤Æ»öÌ³½ê¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¥Ð¥ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Á´Éô¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£¤º¤Ã¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¤Î»Å»ö¤ÏÀäÂÐÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡¢¤Èµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¥Ð¥ì¤ë¤«¤é¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢È¢º¬±ØÅÁÁö¤Ã¤ÆµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢SNS¤¬À¹¤ó¤Êº£¤Ê¤éÉÃ¤Ç¥Ð¥ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï1Ç¯¤â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°Æ¤ÎÄê¥Ð¥ì¤Æ¼ÒÄ¹¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
»öÌ³½ê¤Î²¹¾ð¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤ÏÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥½¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤òµ½¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂ¦¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²þ¤á¤ÆÇ¯ÎðÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤¤Ê¤êË¬¤ì¤¿ÇÐÍ¥À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÂè2¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÉâ¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤¿10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡ØÂè1¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤ò½ª¤¨¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¤¤Ä¤âÎ¦¾å¤Î¤½¤ì¤Ë½Å¤Í¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÇÐÍ¥5Ç¯ÌÜ¤Î»þ¡¢Î¦¾å¤Ç¤Ï¹â¹»±ØÅÁÁö¤Ã¤Æ¤¿º¢¤À¤Ê¡¢¤¢¤ó¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤Î»þ¤ÏÁªÂò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÎÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×
¡ú±éµ»Éý¹¤¬¤ë
NHK¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥²¥¤¤ÎÊÔ½¸¼ÔÌò¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆñÌò¤ËÄ©¤ß¡¢±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö±éµ»¤Ç»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤â¤«¤â¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º¢¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð²¿¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÎ¦¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤ÎÊý¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ®²Ì¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥¬¤â¤¹¤ë¡£Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»Å»ö²¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¡£ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¤¯¤¹¤Ö¤ê¤Î¶¸Áû¶Ê¡×¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥â¥ó¥º¤ÎÂçÇÈ¹¯Ê¿¡Ê42¡Ë¤À¡£
¡Ö¸½Ìò¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤«¡¢ÈÝ¤«¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÁêÊý¡Ê°ÂÉô¹À¾Ï¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¶ðÌÚº¬¡ÊÎ´²ð¡á43¡Ë·¯¤È¤º¤¤¤Ö¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤Ê¤¤ÏÀÁè¤Ï±Ç²è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¡£·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊª¸ì¤òÍý²ò¤·¡¢¥¿¥â¥ó¥º¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë¶á¤Å¤¯ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Èº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ½é¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Êª¸ì¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ø¥¿¥â¥ó¥º¡Ù¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡ú·Ý¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë
ºë¶Ì¤Ë¡ÖÂçµÜ¥é¥¯¡¼¥ó¤è¤·¤â¤È·à¾ì¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¡£Åìµþ¤Î·à¾ì¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÅçÎ®¤·¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¡¢µÒ¥¼¥í¤ÎÆü¤â¡£¤À¤¬¡¢19Ç¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¢´Ö¤ò¤ª¤«¤º20Ç¯¤Ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¤¬¤¼¤ó¡ÖÂçµÜ¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¿¥â¥ó¥º¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤º¤â¤¬¤¶ì¤·¤à¡£±Ç²è¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¤ê¹Ô¤¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À3²óÌÜ¤À¤Ã¤¿M¡Ý1¤ò²ñ¾ì¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ø½ÏÀ®Æùº¾µ½¡Ù¤È¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Î¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£ºÊ»Ò¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉÏË³¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¯¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¼Â¤Ë¿¨¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÃÙºé¤·Ý¿Í¤Î¶¯¤µ¤â¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤â»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥â¥ó¥º¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï20Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÃÊ°ìÃÊÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤Îºî¶È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤¿Êý¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¸µ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤¸¤ãÊø¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÌÚ¤ê¤µ¡Ê37¡Ë¤È·ëº§7Ç¯¡£Ä¹½÷¤Ï5ºÐ¡¢Ä¹ÃË¤Ï2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿Æ¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÃæ³Ø¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î1Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢ËÍ¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â´¶¤È¤·¤Æ¡Ø»Å»ö¡Ù¤Ê¤ó¤À¤È¡£´Å¤¤¤³¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¡×
³ÐÌî¸ø°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Èµ¤¤Î¤¤¤¤¥Ë¥¤¥Á¥ã¥ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ê¤ï¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
1979Ç¯¡Ê¾¼54¡Ë8·î25Æü¡¢¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô»þÂå¤Î00Ç¯¤È02Ç¯¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÉüÏ©9¶è¤òÁö¤ë¡£05Ç¯¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£07Ç¯¡Ö»à²½¾Ñ»Õ¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¡¡´ÖµÜ¿´½½Ïº¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£08Ç¯¡Ö¡ã¡ãa¡ä¡äsymmetry¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£13Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤ä¡¢17Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£ÍèÇ¯2·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£15Ç¯¤«¤é¹âÃÎ¸©´Ñ¸÷ÆÃ»È¡£
¢¡¤¯¤¹¤Ö¤ê¤Î¶¸Áû¶Ê
14Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÂçµÜ¥é¥¯¡¼¥ó¤è¤·¤â¤È·à¾ì¡×¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡£ÏÂÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖSR¡¡¥µ¥¤¥¿¥Þ¥Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¶ðÌÚº¬Î´²ð¡£Â¾¤Ë¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æµÁ¼Â¡¢²¬ÅÄµÁÆÁ¤é¤¬½Ð±é¡£Î©Àî¿¸Êå´ÆÆÄ¡£