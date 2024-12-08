¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¸¤á¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ò¹ðÇò¡Ö¶»¤°¤é¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¥¬¡¼¥ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ä¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¡¦Á°£·»þ¡Ë¤¬£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡×¤ÎÈøºêÀ¤³¦´Ñ¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤Î£³¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬Å¸³«¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤È¤«¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸å¤í¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ø¶È¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÃ¤ËÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¸¤á¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈøºê¤¬¡Ö¤¤¤¸¤á¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö£±²ó¤À¤±ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢¶µ¼¼¤È¤«¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¡ª¤Ö¤Á¤³¤ï¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀèÀ¸¤È¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¶»¤°¤é¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¥¬¡¼¥ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£