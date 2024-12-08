¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö»ä¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Âç·ù¤¤¤Ç±ï¤âÀÚ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×Ì¼¤ò°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÏÃ
¿Æ»Ò¤Ë¤âÁêÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡©¡¡Æ±¤¸»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢»ÐÄï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦¾ð¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡ÖÌ¼¤ò°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë
¢¦ º£¤Þ¤Ç°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ï·¸å¤ÏÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£