³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡¡ºÊ¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È±Ç²è¤Ç¶¦±é¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸54ºÐ¤Ç¤ÎµÞÀÂ¤Ë¡Öµï¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿´¶¡×
¡¡2015Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡Ê59¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6Æü¤Ë54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ»³ÈþÊæÍÍ¤ÎµÞÀÂ¤Ë¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃæ»³ÍÍ¤È¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥¤¥Ä¥«¡Ù¤ÇÀ¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó¤é¤È¶¦¤Ë½÷Ë¼¤â¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀîÅç¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËô¡¢54ºÐ¤È¤¤¤¦½÷Ë¼¤ÈÆ±¤¸¼ã¤¹¤®¤ëÇ¯Îð¤ÇÂ¾³¦¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿»ö¤Ïµï¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿´¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÉÔ¶à¿µ¤Ê¸À¤¤Êý¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬ÃÀ´É´â¤Ë¤ÆÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿½÷Ë¼¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìåß¤ÎË¾¤ß¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÍÍ¤¬Â¾³¦¤Ê¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¿´¤Î½àÈ÷¤â½ÐÍèÌµ¤¤¾õ¶·¡£¤´¿ÈÆâ¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¿´ÄË¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤êÍ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´¿ÈÆâ¤ÎÊý¡¹µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤ËÃæ»³ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£6Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«ÂðÍáÁåÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï6Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤ÎÍáÁå¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖMiho¡¡Nakayama¡¡Christmas¡¡Concert¡¡2024¡¡in¡¡Billboard¡¡Live¡×Âçºå¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤ËÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯ÍèÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6Æü¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£