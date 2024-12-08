½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Èà»á¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤½÷À­¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÃËÀ­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸òºÝ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÆ°¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Èà»á¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤½÷À­¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤


¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëÃËÀ­¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤â´Ø·¸¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃËÀ­¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Îã¤¨¤Ð¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÃËÀ­¤ÎÏÃ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤¬ÃÕÀÛ¤ÇÃËÀ­¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤¿ÃËÀ­¤Û¤É¡¢²ñÏÃ¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£

¤½¤â¤½¤âÃËÀ­¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤¬¹â¤¤


½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Èà»á¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÃËÀ­¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£

¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î¾ò·ï¤Ë¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Èà»á¸õÊä¤Ë¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

³Î¤«¤ËÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ­¤ÎÀ­³Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÍýÁÛ¤Î¾ò·ï¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë


½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Èà»á¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÈà»á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¡£

ÃËÀ­¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦³°¸«¡¢À­³Ê¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÀÆ°¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÁÛ¤Î¾ò·ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÏËÜÅö¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤Æ¤­¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

¤â¤·½Ð²ñ¤¤¤¬Îø°¦¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¼«Ê¬¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç°Õ¼±¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£

🌼·è¤·¤Æ¥â¥Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎø¿Í¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ÖÍýÍ³¡×