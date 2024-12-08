¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¸¡º÷¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎAI¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖAmazon Web Services¡ÊAWS¡Ë¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥àAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥Á¥Ã¥×¡ÖInferentia and Graviton¡×¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Çµ¡³£³Ø½¬¤ÈAIÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëBenoit Dupin»á¤¬¡ÖAWS re:Invent¡×¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎAI¥Á¥Ã¥×¤Ï¡Ö¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢³Î¼Â¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¡ÖTrainium2¡×¥Á¥Ã¥×¤ò¡ÖApple Intelligence¡×¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Î»öÁ°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖSiri¡×¡ÖApple Maps¡×¡ÖApple Music¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AWS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Inferentia and Graviton¤Ç¤Ï40%¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Trainium2¤Ç¤ÏºÇÂç50¡ó¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Á¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ÐNvidia¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥Á¥Ã¥×¤ÏÄã²Á³Ê¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Source: CNBC via MacRumors