Åì¶å½£¿·´´Àþ¡Ö¿·È¬Âå¥ë¡¼¥È¡×¤È¤Ï µÜºê¸©¤¬À°È÷¸ú²Ì¤ò¸øÉ½ ¡Ö¼¯»ùÅçÃæ±ûÀè¹Ô¥ë¡¼¥È¡×¤â
ÆüËËÜÀþ¥ë¡¼¥È¤Î¤Û¤«¹½ÁÛ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡ÖÀ°È÷·×²è¡×¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿Åì¶å½£¿·´´Àþ
JRÆüËËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Ë¤Á¤ê¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë787·ÏÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡Ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¤«¤é¶å½£¤ÎÅìÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©¤äµÜºê¸©¤È¤ò·ë¤Ö¡ÖÅì¶å½£¿·´´Àþ¡×¹½ÁÛ¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÜºê¸©¤Ï2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢²þ¤á¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡ÖÆüËËÜÀþ¥ë¡¼¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¼¯»ùÅçÃæ±ûÀè¹Ô¥ë¡¼¥È¡×¡Ö¿·È¬Âå¥ë¡¼¥È¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËËÜÀþ¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎJRÆüËËÜÀþ¡Ê¾®ÁÒ¡Á¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¾®ÁÒ¡Á¼¯»ùÅçÃæ±û´Ö¤ò·ë¤Ö¤â¤Î¡£3¥ë¡¼¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀ°È÷¶è´Ö¤¬Ä¹¤¤¤â¤Î¤Î¡Ê379km¡Ë¡¢ËÜ½£¡ÁµÜºê´Ö¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À°È÷Èñ¤Ï3Ãû8068²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤ÎÊ¿¶ÑÉ½ÄêÂ®ÅÙ¤ò210km/h¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡ÁµÜºê»Ô´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï220Ê¬Ã»½Ì¤Î¡Ö79Ê¬¡×¤Ë¡£Ê¡²¬»Ô¡ÁÅÔ¾ë»Ô´Ö¤Ï87Ê¬Ã»½Ì¤Î¡Ö109Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·úÀß³«»Ï¤ò2045Ç¯ÅÙ¡¢±¿¹Ô³«»Ï¤ò2060Ç¯ÅÙ¤È¤·¡¢³«¶È¸å50Ç¯´Ö¤ÎÈñÍÑÊØ±×Èæ¤ò»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÃÍ¤Ï¡Ö0.5¡×¡£ÈñÍÑÊØ±×Èæ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö1.0¡×¤ò¾å²ó¤ë¤È¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëÊØ±×¤Î¤Û¤¦¤¬ÈñÍÑ¤è¤êÂç¤¤¤ÂÅÅö¤Ê»ö¶È¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ä·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢CO2¤Îºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ê¤É¤Î²þÁ±ÊØ±×¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÃÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ë¼¯»ùÅçÃæ±ûÀè¹Ô¥ë¡¼¥È¤È¿·È¬Âå¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅçÃæ±ûÀè¹Ô¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¡ÁµÜºê´Ö103km¤ò·ë¤Ö¤â¤Î¡£À°È÷¶è´Ö¤¬ºÇ¤âÃ»¤¤È¿ÌÌ¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤Ë¤ÏÁ´Àþ³«¶È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À°È÷Èñ¤Ï1Ãû642²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¡ÁµÜºê»Ô´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï151Ê¬Ã»½Ì¤Î¡Ö148Ê¬¡×¤Ë¡£Ê¡²¬»Ô¡ÁÅÔ¾ë»Ô´Ö¤Ï75Ê¬Ã»½Ì¤Î¡Ö121Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑÊØ±×Èæ¤Ï¡Ö0.4¡×¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·È¬Âå¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¿·È¬Âå±Ø¤«¤éÊ¬´ô¤·µÜºê±Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£Ï©Àþ±äÄ¹¤Ï141km¡¢À°È÷Èñ¤Ï1Ãû4978²¯±ß¤Ç¤¹¡£3¥ë¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ï©Àþ¤ËÀê¤á¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤59¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¡ÁµÜºê»Ô´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï196Ê¬Ã»½Ì¤Î¡Ö103Ê¬¡×¤Ë¡£Ê¡²¬»Ô¡ÁÅÔ¾ë»Ô´Ö¤Ï130Ê¬Ã»½Ì¤Î¡Ö66Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑÊØ±×Èæ¤Ï¡Ö0.5¡×¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜºê¸©¤Ï¿·È¬Âå¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶å½£¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¤«¤é¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢´ðËÜ·×²èÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Æü¤Þ¤Ç»ê¤ë¿·´´Àþ¤ÎÀ°È÷·×²è¤Ï¡¢1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¤Î¡ÖÁ´¹ñ¿·´´ÀþÅ´Æ»À°È÷Ë¡¡×¤È¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯´ðËÜ·×²è¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼Â¹ÔÃÊ³¬¤Ø°Ü¤µ¤ì¤ëÀ°È÷·×²è¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¶å½£¿·´´Àþ¤Ï´ðËÜ·×²è¤Ë¤Ïµó¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÀ°È÷·×²è¤«¤é¤Ï³°¤ì¡¢ÄÉ²Ã·èÄê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ï2011Ç¯¡ÊÊ¿À®23¡ËÇ¯¤ËÀ°È÷·×²è¤ØÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¹©»öÃå¼ê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
Êè,
¾²ÃÈË¼,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¹©¾ì,
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°