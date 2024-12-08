ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»ý¤Ä¿ô»ú°Ê¾å¤Î¡È±Æ¶ÁÎÏ¡É¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¿Ô¤¤ÌÍýÍ³¤Ï¡¢Ìîµå¿Íµ¤¤òËÜµ¤¤ÇÍ«¤¦¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÆ°¡×¤Ë¤¢¤ê
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£(C)Getty Images
¡¡24Ç¯¤âÆüÊÆÎ¾µå³¦¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤è¤ë°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤È¤¤¤¦ËÌÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿°ÎºÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤Ï³«ËëÁ°¤«¤éÊ¨Æ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡ÖÂçÃ«¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ªÃã¤Î´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËËÄ¤é¤ó¤À´üÂÔ¤ËÂçÃ«¤â±þ¤¨¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±¦Éª¤Ë¼¹¹Ô¤·¤¿¼ê½Ñ¤ÇÂÇ·âÀìÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î±Æ¶Á¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤º¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÂÇÎ¨.310¡¢54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¡¢59ÅðÎÝ¡¢OPS1.036¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó54ËÜÎÝÂÇ¡¦59ÅðÎÝ¡×¤Î¶â»úÅã¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢DHÀìÇ¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤ÎMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¿ô»ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥á¥¬¥¹¥¿¡¼¤¿¤ë½ê°Ê¤Ï¡¢Æüº¢¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µî¤ë12·î5Æü¤ËÊÆÁ´¹ñ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ËèÆü¾åÃ£¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¡×¤È²óÅú¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÌîµå¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÇÌîµå¤¬¤è¤ê¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿¤«¤ÈÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤«¤é¤ÏÈà¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢±Æ¶Á¤ÏÀäÂç¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Éû¼ÒÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¥í¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó»á¤Ï¡¢ÂçÃ«²ÃÆþ¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤Ç40Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡¢»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤É¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÍÌ¾¿Í¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬Í¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¢¥³¡¼¥Ó¡¼¡Ê¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃ¯¤âÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤ëÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î80¡Á90¡ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤ó¤À¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼À¤ò»ý¤ÄÂçÃ«¡£¤½¤ó¤Ê°ÎºÍ¤¬ÄãÌÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤Ìîµå¤Î¸½¾õ¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡ÖÂçÃ«¿Íµ¤¡×¤¬Ê¨Æ¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]