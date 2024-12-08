º´Æ£½Ù¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÉ½¾´Âæ¡¡Ç¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ø¡Ö¤¹¤°¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯12·î7Æü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤ÇSP4°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼3°Ì¤Î184¡¦54ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ç·×270¡¦82ÅÀ¤Ç½é¤Î3°ÌÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ä4¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï19Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥·¥Ë¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë»þ¤Ë¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëº£µ¨¡¢Á°È¾¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ç¤¢¤ëÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬ÂÔ¤Ä¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¡¢ÆÃ¤ËSP¤òÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Á´ÆüËÜ¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£