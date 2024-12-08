ÅìÂçÂ´¤Î¼Ä¸¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ¡ªËÜÌ¿¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¡ÚGµ¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Û
¢£Gµ¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê8Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç1600m¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìÂçÂ´¤Î¼Ä¸¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ¡ªËÜÌ¿¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¡ÚGµ¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Û
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£ËÜ¥ì¡¼¥¹¤Ï2ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÌÆÇÏ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëÃíÌÜ¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ò¸«¤ë¤È¡¢2ºÐÀï¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¡¹¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤Î¸°¤È¤â¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡¢¼Ä¸¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ËÜÌ¿ÇÏ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï2ºÐ¤ÎGµ¤Ê¤Î¤Ç¥¥ã¥ê¥¢2¡¢3Àï¤ÎÇÏ¤¬²áµî10Ç¯¤Ç5Æ¬¤º¤Ä¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ10Æ¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁ°Áö1ÃåÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²áµî10Ç¯¤Ç8Æ¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýËÜÌ¿¡§¡¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡Ê¹¬ ±ÑÌÀ¡Ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¤Î·ÑÂ³µ³¾è¤Ç¤¹¡£2Àï2¾¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÎ¾Êý¾å¤¬¤êºÇÂ®¤Ç¾¡Íø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Ê¿Ã³¤ÊÄ¾Àþ¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÂÐ¹³¡§ª¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¡ÊC.¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤³¤ì¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Á°Áö¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡Íø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö½Å¾Þ¤Ç1Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²áµî10Ç¯¤Ç6¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Ã±·ê¡§¢¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¡ÊM.¥Ç¥à¡¼¥í¡Ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¤Ï3Àï2¾¡¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤ÎÇë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡¢¤«¤Ä¾å¤¬¤êºÇÂ®¤È¡¢¤¿¤À¤ÎÆ¨¤²ÇÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¤Ï¢²¼¡§¥³¡¼¥È¥¢¥ê¥·¥¢¥ó¡Ê¸Íºê ·½ÂÀ¡Ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ºòÇ¯¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤ÈÆ±¤¸¡¢Á°Áö¤¬¿·³ã2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¾å¤¬¤êºÇÂ®¤Ç2Ãå¤Ç¤·¤¿¡£
¡ù·ê¡§©¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡ÊÃÓÅº ¸¬°ì¡Ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ÃêÁªÆÍÇË¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç3Ãå¡¢´ØÀ¾ÇÏ¤ÇµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ç2ºÐÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¢Á÷¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î5Æ¬¤ÇÇÏÏ¢¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£