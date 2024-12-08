¿Ê²½¿´Íý³Ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿ÍÎà¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï²á¾ê¤Ë¡Éº½Åü¡É¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¢·ÐºÑ³Êº¹¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÉÔÊ¿Åù¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¡Ä¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥â¥é¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÁè¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±ó¤¤¹ñ¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¡¢¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ò¸·¤·¤¯È³¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©
¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Î¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢Îò»Ë¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¡¢Åý·×³Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ±¤È°¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹ÏÃÂêºî¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡ÊÄ¹Ã«Àî·½Ìõ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Æ±½ñ¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî·½
¹âÃÎÂç³ØÂ´¶È¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥¨¥ÊÂç³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦±Ñ¸ì¤ÎÊ¸Ë¡ÍýÏÀ¤òÀì¹¶¡Ë¡£Æ±Âç³Ø¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÝÌõ²È¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£Ìõ½ñ¤Ë¡Ø10¡óµ¯¶È¡Ù¡Ø¼Ù°¤ËÂÄ¤Á¤¿GAFA¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Æü·ÐBP¡Ë¡¢¡ØGE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ý¡¼¥ë¡¦¥²¥Æ¥£¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥é¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè6²ó
¡Ø¡ÈºÇ¿·¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¥â¥Ç¥ë¡É¤ÇÉ³²ò¤¯½é´ü¥Ò¥ÈÂ²¤Î¡ÈÆ»ÆÁÅªÊÑ³×¡É¡Ä¡ÖÁ´°÷¤ÎÍø¤È¤Ê¤ë¸ø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¿ÍÎà¤Î¶¨Ä´¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸½ºß¤Î¿ÍÎà¤ò¤Ò¤â¤È¤¯
¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤³¤È¤Ç¸½ºß¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë³ØÌä¤Ï¡¢¿Ê²½¿´Íý³Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤Î³ØÌä¤ÏÉ¾È½¤¬°¤¯¤Æ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤òµ¶¤ê¤Î³ØÀâ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëº²ÃÀ¤¬¸«¤¨¸«¤¨¤À¤È¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Ê²½¿´Íý³Ø¼Ô¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃË½÷¤ÎÀº¹¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¡Ö¼«Àâ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¿Ê²½¿´Íý³Ø¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º?
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ëÀâ¤ò¾§¤¨¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð½÷À¤Ï·¤¤òÇã¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ò¹¥¤àÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£½÷À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤éÌÚ¤Î¼Â¤ä²Ì¼Â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¼í¤ê¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÁè¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢Àï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤ËÌµ¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤¬²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë³°¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤¬¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Àâ¤À¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¿Ê²½¿´Íý³Ø¤¬½÷ÀÊÎ»ëÅª¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Àº¹ÊÌÅª¤Ê¤Ç¤¿¤é¤á¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤â±³È¬É´¤À¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¿Ê²½¤¬¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿´Íý¤Î·ÁÀ®¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿»ö¼Â¤Þ¤Ç¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÅñÂÁ¤¬Æ¬°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¶Ã¤¤À¤·¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤í¤¦¡£
µ¡Ç½ÅªÆÃÀ¤È¡ÖÅ¬±þ¡×
¿Ê²½¿´Íý³Ø¤È¤Ï¡¢¿Ê²½ÍýÏÀ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤À¡£¿Ê²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨Êý¡¢´¶¤¸Êý¡¢ÃÎ³Ð¤È¹ÔÆ°¤Î¤·¤«¤¿¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤ò³Ø¤Ö¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¾ò·ï¤Ç¿Ê²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¥Ø¥Ó¤ä¥¯¥â¤òµ¤Ì£°¤¬¤ë¤Î¤â¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÎÉ÷·Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤ò¸ø±à¤Ç¾þ¤ë¤Î¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¹¥¤à¤Î¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿»þ´Ö¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢²»¤¬ÆÍÁ³ÌÄ¤ë¤È¶Ã¤¯¤Î¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÁö¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤É¤ì¤â¶öÁ³¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤Î»ë³Ð¤Ï¡¢ÅÅ¼§¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Î°ìÉô¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¸Êª¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Í±×¤ÊÉôÊ¬¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¸÷¡×¡Ë¤Ë¤Î¤ßÈ¿±þ¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¿Í´Ö¿´Íý¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÀ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤Î¿´¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢ÁÄÀè¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÄê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÅ¬±þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿Ê²½¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê£»¨¤Êµ¡Ç½ÅªÆÃÀ¤Ï¡¢Å¬±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²áµî¤ÎÅ¬±þ¤ÎÌ¾»Ä¤À¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿Ê²½¿´Íý³Ø¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤Î¸íºîÆ°¤ÎÂ¿¤¯¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£
º½Åü¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿?
¿´¤ò´Ä¶¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¤¿¤ëÎã¤È¤·¤Æ¡¢º½Åü¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Û¤ÜÄì¤Ê¤·¤ÎÍßµá¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãº¿å²½Êª¤Ï¿ÍÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þÂå¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º½Åü¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãº¿å²½Êª¤ÎÉÔÂ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¼Á¤ÏÍ±×¤À¡£º½Åü¤ËÂÐ¤¹¤ëÍßµá¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¬±þ´Ä¶¤òÎ¥¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇºÝ¸Â¤Ê¤¯ÅüÊ¬¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ÎÍßµá¤¬ÌäÂê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£µ²¤¨¤Î»þ´ü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¿Ê²½ÆÃÀ¤ò¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÀ©¸Â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤Ë¤ÏÀèÁÄÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿À¼Á¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁêÀ¤Î°¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜÇ½¡¢¹Í¤¨Êý¡¢¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò¡¢Â¿Âç¤Êµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤ÆÍÞ°µ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼«À©¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Áý¤·¡¢¡ÖÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ²÷´¶¡×¤¬¹¤¬¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ê¸²½¤¬Êª¼ÁÅª¤Êº¤µç¤ò¤Ê¤¯¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿Í¤ËÇ§ÃÎÅª¤Êµ¬Î§¤ËËþ¤Á¤¿À¸¤Êý¤ò¶¯¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÇ§¼±¤¬Ê»Â¸¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª¼ÁÅª¤ÊÈË±É¤Ï¡¢°ì¸«¤·¤¿¤È¤³¤í¹¬Ê¡¤ÎË¬¤ì¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¹¬Ê¡¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤º¡¢Ë¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ´°Á´¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬Áý¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ç§ÃÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ø¤Ê¤¼¿ÍÎà¤À¤±¤¬ÆÃ°ÛÅª¤Ê¡Ö¶¨Ä´À¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡×¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ØÂ³¤¯
¤Ê¤¼¿ÍÎà¤À¤±¤¬ÆÃ°ÛÅª¤Ê¡Ö¶¨Ä´À¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡×¤À¤Ã¤¿
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
¹©¾ì,
°ÖÎîº×,
Åìµþ,
¾åÅÄ,
¥¤¥Ù¥ó¥È