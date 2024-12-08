¡Ö시차¡Ê¥·¥Á¥ã¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö시차¡Ê¥·¥Á¥ã¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö시차¡Ê¥·¥Á¥ã¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö시차¡Ê¥·¥Á¥ã¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö»þº¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö시차¡Ê¥·¥Á¥ã¡Ë¡×¤Ï¡Ö시¡Ê¥·¡Ë¡×¡á¡Ö»þ¡×¤È¡Ö차¡Ê¥Á¥ã¡Ë¡×¡á¡Öº¹¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ë»þº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
Ê¸¡¿RayWEBÊÔ½¸Éô