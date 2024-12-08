¤¹¤°¤Ë¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡Ä»ä¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï°ã¤¦¡ÚÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ Vol.19¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡ØÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ÊÃø¡§¤â¤Ä¤ª¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´19ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÀÝ¿©¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥ß¥â¥ê¡£Æþ±¡¤«¤é1¥ö·î¸å¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ë1»þ´Ö¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¤¤¤È¡¢¼ç¼£°å¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐ¹»ÅöÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ß¥â¥ê¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÍ§Ã£3¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥â¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢Æþ±¡Á°¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÝ¿©¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢Àº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥ß¥â¥ê¡£Æþ±¡¤«¤é1¥ö·î¸å¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ë1»þ´Ö¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¤¤¤È¡¢¼ç¼£°å¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐ¹»ÅöÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ß¥â¥ê¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÍ§Ã£3¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥â¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢Æþ±¡Á°¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ìµ¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤¿¥ß¥â¥ê¤Ï¡¢¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢¿´¤ò½Å¤¯¤·¤Æ¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¥ß¥â¥ê¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ³¤¤Ï½ñÀÒ¤Ç¡ª
¡ØÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
Ãø¡§¤â¤Ä¤ª(KADOKAWA)¡¡
¡ÖÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²ÃÆ£¥ß¥â¥ê¤Ï¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ÇÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¡£À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤Æþ±¡À¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÈáÃ²¤Ë¤¯¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Â¾¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥ß¥â¥ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ãø¡§¤â¤Ä¤ª(KADOKAWA)¡¡
¡ÖÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ÎÀÄ½Õ¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²ÃÆ£¥ß¥â¥ê¤Ï¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ÇÀº¿À²ÊÉÂÅï¤ËÆþ±¡¡£À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤Æþ±¡À¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÈáÃ²¤Ë¤¯¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Â¾¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥ß¥â¥ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)