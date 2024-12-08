¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡ÙÆü¸þ°É¤Ï¤è¤ê¶§°¡¢¥ê¥¯¤Ï´°Á´ÀöÇ¾¤À¤Ã¤¿¡Äµµ»³P¤¬ÌÀ¤«¤¹½é´üÀßÄê¡õ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈëÏÃ
¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖÍÙ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡¡À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¡£¸Î¶¿¡¦½©ÅÄ¤ÇÎ¤¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¼¼°æ¿µ¼¡¤¬¡¢²áµî¤ËÍí¤à»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëµµ»³Àé¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Êª¸ì¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡¿À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
·èÄêÂÇ¤Ï¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºµÓËÜ²È¤Î·¯ÄÍÎÉ°ì¤¬¡Ö¼¼°æ¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤ò¼¤·¤¿¼¼°æ¤Î¡¢Î¤»Ò¤¿¤Á¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤Î³ëÆ£¤È¸òÎ®¤¬½©ÅÄ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢Åö½é¤Ï»ö·ï¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÜ¹¡Ê¹î¹Ô¡Ë´ÆÆÄ¤ò¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÍÙ¤ë¡ÙÍ×ÁÇ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÀßÄê¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼¼°æ²È¤Î¶á¤¯¤Ç»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤¤¤«¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡¢·¯ÄÍ¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤Õ¤È¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÈÈ¿Í¤Î1¿Í¤ÏÅìËÌÊÛ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿µµ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤âÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¶½¹Ô¼ýÆþË®²è¼Â¼ÌÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Î´ë²è¤Î¼ç¼´¤Ï¡¢Æü¸þ°É¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¤¬¼¼°æ²È¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¤Þ¤ï¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¸ø³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢5¡Á6»þ´Ö¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é°É¤Ï¡¢µí¤ò¥á¥¹¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤Þ¤è¤ê¤â¤Ã¤È½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¯¡ÊÌøÄ®ÑÛµ×¡¿Á°»³¤¯¤¦¤¬¡¦¤³¤¦¤¬¡Ë¤Ï´°Á´¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êü²Ð¤Ï¥ê¥¯¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÅªÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµµ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÙ¤ë¡×»Ë¾åºÇ°¤ÎÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü¸þ¿¿ÆàÈþ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¡ËÜ¤Ï¾®Àô¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÈÊì¡É¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯²È¤ÇÅØÎÏ²È¤À¤«¤é¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE ÏÑ´ß½ð»Ë¾åºÇ°¤Î3Æü´Ö!¡Ù¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¡¢¿¿ÆàÈþ¤Î¼ó¤Î¶Ê¤²Êý¤È¤«¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµµ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÊ¡ËÜ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤â¡¢¤´ÀâÌÀ¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ëËÒ¾ì¼ç¡¦ÀÐÄÅÉ×ºÊÌò¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤ÈÈÓÅçÄ¾»Ò¤Ï¡ÖÌøÍÕ¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ò´Þ¤á¤ÆÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÔÌÓ¾¦Å¹Å¹¼çÌò¤Î¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¤ª»Å»ö¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹µµ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¡Ö¥ê¥¯¤ÎÉã¡¦ÌøÄ®ÌÀ³ÚÌò¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸ýÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¸¤Êý¤¬²¼¼ê¤Ç¡¢²¿¤âµß¤¤¤¬¤Ê¤¤ÃË¤ÎÌò¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬»ÒÈÑÇº¤Ê¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Î¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡ØÇúÎõ¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÃí¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤Ç²ÃÆ£¤¬±é¤¸¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼¼°æ¤ËÍí¤àÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ºù¾ÏÂÀÏºÌò¤Ï¾¾²¼Þ«Ê¿¡£¡ÖÀÄÅç¤ËÄÌ¤¸¤ëÌ¯¤ÊÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤È¸Õ»¶½¤µ¤ÈÇ¡ºÍ¤Î¤Ê¤µ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Ë¤Ï¡Ø¡Ê²¿¤À¤³¤ÎÃË¤Ï¡£»÷¤¿ÃË¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¼°æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿µ¤¤Ç¤º¤±¤º¤±¤È¤â¤Î¤ò¸À¤¦´¶¤¸¤ò¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ø¼Ù°¤Ê¤â¤Î¤Ï¹¬Ê¡¤ò²õ¤·¤¿¤¬¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤òÈþÀÄÇ¯¤Ë¸À¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Æ¤ÎÄê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼¼°æ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ì¤Î¡È¸½ºß¡É
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¸©·ÙËÜÉôÄ¹¡¦¿·¾ë¸ÂÀÏº¡ÊäªÍøÉ×¡Ë¤ä·Ù»¡Ä£´±Ë¼¿³µÄ´±¡¦²ÅÄ¿ÎÈþ¡Ê¿¿Ìð¥ß¥¡Ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î½ïÊý·°¡Ê¹ÃËÜ²íÍµ¡Ë¡¢·ºÌ³´±¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¹§¼£¡Ê±ó»³½ÓÌé¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤¬±é¤¸¤¿²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ì¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢¼¼°æ¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¼¼°æ¤µ¤ó¤¬²¿¤Ç¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE LAST TV ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·º»ö¤ÈºÇ¸å¤ÎÆñ»ö·ï¡Ù¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Î¸Å½ý¤ä·Ù»¡¤ò¼¤á¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ã¤¢¼¼°æ¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Ç²è4ËÜÌÜ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE FINAL ¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤ÇËÜ¹¡Ê¹î¹Ô¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤À¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¡¢·¯ÄÍ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¤Ç¤¹¡Ù¡ØÎ»²ò¤Ç¤¹¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹¤Ï¡Ø¤¨¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤¹¤ß¤ì¤¬º£¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤ÎÀßÄê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¼°æ¤µ¤ó¤¬ÀÐÄÅÉ×ºÊ¤Î»Ò¶¡¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¤É¤³¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¥À¥Ã¥È¥é¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´Ñ¤¿Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµµ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎÀÄÅç¡Ê½Óºî¡¿¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¤¯¤ó¤Î¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓ¤ÏÅÅÇÈ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¿¥«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤¬²¿¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¤âÌÀ¼¨¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Á´¤Æ¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ç°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¼¼°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÐÄÅÉ×ÉØ¤ä²»¾¾¡ÊÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡Ë¤µ¤ó¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤¢¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¼ý¤ì¤ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¼çÂê²Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¾»³Àé½Õ¤µ¤ó¤Î¡ØÀ¸Ì¿¡Ê¤¤¤Î¤Á¡Ë¡Ù¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²¤Î²Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏËÍ¤ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢ÌøÍÕ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆüµÞ¤ËÌøÍÕ¤µ¤ó¤¬¡Ø¾¾»³¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¥ª¥Ã¥±¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼¼°æ¤Î¡ÈÄ¹ÃË¡É¤Ç¤¢¤ë¥¿¥«¡Ê¿¹µ®¿Î¡¿ã·Æ£½á¡Ë¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÖËÜ¤Ï¡ÖÅìµþÂç³Ø¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤ÏÅìÂç¤ò·Ð¤¿·Ù»¡´±Î½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¡©¡¡ËÍ¤ÏÅìËÌÂç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎµÄÏÀ¤ÏËÍ¤é¤Î´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤À·èÃå¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµµ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¾Ð¤¦¡£¼¼°æ¤¬°ä¤·¤¿¡Ö¤³¤ÎÀè¡×¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤âÍ½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÁáÀî¤¢¤æ¤ß¡Ë
¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡¡À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ