¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢»Ø´ø´±¤âÉ¾²Á¤Î¡È¾¡¤ÁÀÚ¤ëÎÏ¡É¡¡¶ìÀï¤â¥Õ¥ë¥²ー¥à·âÇË¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦Ê¿ÄÍ¤Ç¡Ö°ìÊâÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¡ÚT¥êー¥°¡Û
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊ¿ÄÍÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤Ï¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È4ー0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¶ìÀï¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤âÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë
3ÈÖ¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂ¡£¥æ¥¨¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥¸¥¢¥ª¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿Àï¤¤¤Ç¤ÏÂè1¥²ー¥à¤ò11－8¤È¹¬Àè¤è¤¯¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤â¤³¤³¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Âè2¥²ー¥à¤ò10－11¡¢Âè3¥²ー¥à¤ò4－11¤È¼¡Âè¤Ë¥Úー¥¹¤ò°®¤é¤ì¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥à¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ï¤â¤Ä¤ì¤¿¡£Âè5¥²ー¥à¤âÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¯µ¤¤Î¥Õ¥©¥¢¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ç¥åー¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÈþ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡¢¡Ö»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë2¥²ー¥àÌÜ¤«¤éºÇ¸å¤Î1ËÜ¤Þ¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥×¥ìー¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï²æËý²æËý¤Çº£Æü¤Ï´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¹¶¤á¤Ê¤¤¤È¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¶¯µ¤¤ÊÊý¤¬¾¡¤Ä¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¯µ¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Çº£Æü¤Ï»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
²æËý¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæß·±Ô´ÆÆÄ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÉ¤¤ÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤·Á¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤ÄÅÀ¤¬¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë1¾¡¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ä¥ËÜÈþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÄÍÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂè4²óÁª¹Í²ñ¡Ö2023 Á´ÇÀCUP Ê¿ÄÍÂç²ñ¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
14ºÐ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åö»þ¤«¤éº£¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï½é¤á¤Æ·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿Âç²ñ¡£º£Æü¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÊâÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£À¤³¦Âîµå¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ä¥ËÜÈþ¤¬Ê¿ÄÍ¤ÎÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£