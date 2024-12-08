¡ÚJ1»ÄÎ±Áè¤¤¡ÛÈØÅÄ¤Ï¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¡¡¿·³ã¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç¼«ÎÏ»ÄÎ±¤â¡ÈÅ·Å¨¡É±ºÏÂ¤ÈÂÐÀï¡¡Çð¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÍ¥°Ì
¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°¤â»Ä¤¹¤ÏºÇ½ªÂè38Àá¡£8Æü¤ËÆ±»þ¹ï¤Ç10»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£J2¹ß³Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤¹1ÏÈ¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î3¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÅÚÃÅ¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ38¤Ç¹ß³Ê·÷18°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈØÅÄ¡£16°ÌÇð¤È17°Ì¿·³ã¤Ï¾¡¤ÁÅÀ41¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤ò¤Þ¤º¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ð¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈØÅÄ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼Ä»À´Àï¤Ç¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Çð¤ä¿·³ã¤¬ÇÔ¤ì¤ë»ö¤¬¾ò·ï¡£¤½¤Î»þ¤ËÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ì¤ÐµÕÅ¾¤Ç¤ÎJ1»ÄÎ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈØÅÄ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡Ö-18¡×¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î17°Ì¿·³ã¤Ï¡Ö-15¡×¡¢16°ÌÇð¤Ï¡Ö-11¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ë¾õ¶·¡£Á°Àá¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÈØÅÄ¡£±¿Ì¿¤Ï2¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÃ¥¤¤¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
17°Ì¿·³ã¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¤È¤Ï²áµî¤ÎJ1ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¡Ö1¾¡24ÇÔ6Ê¬¤±¡×¤È°µÅÝÅªÉÔÍø¡£2006Ç¯¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡Ê¡û2-1¡Ë°ÊÍè¡¢ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·Å¨¤Ç¤¹¡£ÈØÅÄ¤È¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡Ö3¡×¡£²¾¤Ë±ºÏÂ¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÈØÅÄ¤Î¾¡Íø¤ÎÅÀº¹¼¡Âè¤Ç¹ß³Ê·÷Å¾Íî¤âÍ¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤Î¼«ÎÏ»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
16°ÌÇð¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¡£¿·³ãÆ±ÍÍ¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼«ÎÏ»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤È¤ÏJ1ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç14¾¡8ÇÔ1Ê¬¤±¤ÈÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢º£µ¨¤â¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¡Ê¡û2-1¡Ë¤¹¤ë¹¥ÁêÀ¡£¤Þ¤¿ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤âÈØÅÄ¤È¡Ø7¡Ù¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£»ÄÎ±¤ÏÈØÅÄ¡¢¿·³ã¤ËÈæ¤Ù¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡Ú³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î»ÄÎ±¾ò·ï¡Û
¢¡16°Ì Çð
¡¦°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å
ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
¡¿·³ã¤âÇÔ¤ì¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¿·³ã¤ò¾å²ó¤ë
¢ÈØÅÄ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¡£¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÈØÅÄ¤ò¾å²ó¤ë
¢¡17°Ì ¿·³ã
¡¦°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å
ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
¡Çð¤âÇÔ¤ì¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÇð¤ò¾å²ó¤ë
¢ÈØÅÄ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¡£¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÈØÅÄ¤ò¾å²ó¤ë
¢¡18°Ì ÈØÅÄ
¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Çð¤Þ¤¿¤Ï¿·³ã¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾Êý¤¬ÇÔÀï
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ë
»¥ËÚ-Çð¡Ê¸á¸å2»þ¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ë
±ºÏÂ-¿·³ã¡Ê¸á¸å2»þ¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2OO2¡Ë
Ä»À´-ÈØÅÄ¡Ê¸á¸å2»þ¡¢±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë