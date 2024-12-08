¡ØÃ¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÙÑ³¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÇò¤¤»ÒÇ¤¬À®Ä¹¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¡Ø¸½ºß¤Î»Ñ¡Ù¤¬109ËüÉ½¼¨¡ÖÊÌ¿Í£÷¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ë»ÒÇ¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー²èÁü¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¤·¤¿Åö½é¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤ÇÑ³¤²¤Ê¤Õ¤ó¤¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çò¤¤»ÒÇ¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¾Ç¤²¥«¥éー¤Î¤É¤Ã¤·¤êÂÎ·¿¤ØÀ®Ä¹¡ª¡ÖÌÌ±Æ¤¬¡Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÌ¿Íw¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïº¾µ½w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¤Î»ÒµÕ¤ÇÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾Ç¤²¤¿- º£À¤¤âÍèÀ¤¤â¤Ý¤ó¤³¤Ä (@raiseha_neko_de) November 13, 2024
¥¬¥ê¥¬¥ê¤ÎÑ³¤¤·Ï¥Üー¥¤¤¬¤É¤¹¤³¤¤²ø½Ã¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÃ¯¤âÆ±°ìÇ¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ https://t.co/COWEcBYXPn pic.twitter.com/BxBMMTaLfn
ÊÝ¸î¤·¤¿Åö½é¤ÏÑ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿Çò¤¤»ÒÇ
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øº£À¤¤âÍèÀ¤¤â¤Ý¤ó¤³¤Ä¡Ù¤µ¤Þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢»ô¤¤Ç¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー²èÁü¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î°¦Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£ÊÝ¸îÅö½é¤Ï¡¢¹ü¤¬Éâ¤½Ð¤ë¤Û¤É¥¬¥ê¥¬¥ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Ñ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤ÎÇò¤¤»ÒÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸îÅö½é¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤µ¤ó
¿¿¤ÃÇò¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓ¤Ë¤¯¤ê¤¯¤ê¤ÎÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÇò¤¤ÌÓ¤Ë¥¯¥ê¥¯¥ê¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ÊÆ·¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀã¤ÎÍÅÀº¤Î×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÇ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»ÒÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª
°¦¾ðÃí¤¬¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÌÇ¡ª
¤¹¤¯¤¹¤¯¤È½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤Ø¤ÈµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤½¤¦¡ª
¤É¤¹¤³¤¤ÂÎ·¿¤ËµÞÀ®Ä¹¡ª
¤µ¤é¤ËÌÓ¿§¤â¿¿¤ÃÇò¤¤Àã¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥éー¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¾Ç¤²¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿§¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤ÎÑ³¤¤·Ï¥Üー¥¤¤¬¡¢¤É¤¹¤³¤¤²ø½Ã¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÃ¯¤âÆ±°ìÇ¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë
¥»¥¯¥·ー¥Ýー¥º¤À¤Ã¤Æ¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡ª
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤É¤¹¤³¤¤²ø½Ã¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿Ç¤µ¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー²èÁü¤Ç¤·¤¿¡ª
¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿Ç¤µ¤ó¤¬ÂçÈ¿¶Á
¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÇ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Ç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢X¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢100Ëü²óÉ½¼¨¤Ë2Ëü5000·ï¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢ÊÌ¿Íw¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïº¾µ½¤È¸Æ¤Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¡ÅÌµ¤¤¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¿Ê²½¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÇ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÁêËÀ¤ÎÇ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øº£À¤¤âÍèÀ¤¤â¤Ý¤ó¤³¤Ä¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï»þ¡¹2É¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ð¤·¤¿Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹ÁêËÀ¤â¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹
º£À¤¤âÍèÀ¤¤â¤Ý¤ó¤³¤Ä¤µ¤Þ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öº£À¤¤âÍèÀ¤¤â¤Ý¤ó¤³¤Ä¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£