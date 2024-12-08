¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦ÄÌ¶ÐÄÌ³ØÍÑ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¡Ú¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡ª¡Ú¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
[¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó]¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ö¥·¡¼¥ë¥É30¡Ê¥Ø¥¶¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë30¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆÎÌ¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ø¥¶¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÙû¿åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯²ÙÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÇØÉé¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÉô¤Ë¤Ï»ÅÊ¬¤±ÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÊª¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¼ýÇ¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£ÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÄÌ³Ø¤äÄÌ¶Ð¡¢Éô³è¤ä¥¸¥à¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£
¿å¤Ë¶¯¤¤¥¿¥Õ¤ÊËÉ¿åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ç¤â°Â¿´¡£ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¸ª¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ËÜÅö¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡ª¡Ú¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
[¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó]¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ö¥·¡¼¥ë¥É30¡Ê¥Ø¥¶¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë30¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆÎÌ¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ø¥¶¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÙû¿åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯²ÙÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÇØÉé¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÉô¤Ë¤Ï»ÅÊ¬¤±ÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÊª¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¼ýÇ¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£ÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÄÌ³Ø¤äÄÌ¶Ð¡¢Éô³è¤ä¥¸¥à¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£
¿å¤Ë¶¯¤¤¥¿¥Õ¤ÊËÉ¿åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ç¤â°Â¿´¡£ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¸ª¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û