¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤òÃ´¤¦¼ã¼ê°é¤Æ¤ë¡¡¡Ö£²£´Ç¯¹Åç¥«¡¼¥×£Ï£Â²ñº©¿Æ²ñ¡×½ÐÀÊ
¡¡¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£´Ç¯¡¡¹Åç¥«¡¼¥×£Ï£Â²ñº©¿Æ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤òÃ´¤¦¼ã¼ê°éÀ®¤¬¼«¿È¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡¢Á°´ÆÆÄ¤Îº´¡¹²¬¿¿»Ê»á¡¢Ì¾ÍÀ£Ï£Â²ñÄ¹¡¦°Â¿Î²°½¡È¬»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤é¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤Ã¤¿·è°Õ¤Ë¤Ï¡¢Ç®°Õ¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤ÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥«¡¼¥×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¤¤¤º¤ì¡Ë¼¤á¤¿»þ¤Ë¡Ø²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤È°éÀ®¤ÎÎ¾Î©¤ò·Ç¤²¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÉ¬Á³Åª¤Ë¶ì¤·¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£