Éü¹ï¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼MVPµÇ°¼Ì¿¿¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½éÇ¯ÅÙ¤Ç¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×ÆüËÜ¿Í´¶Æ°
23Ç¯Á°¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ËÃíÌÜ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î23Ç¯Á°¤Ë»£¤é¤ì¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°¤¬¸ø³«¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤«¤Ã¤³¤¨¤§¤Ê¡×¤È¹û¤ì¹û¤ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬Éü¹ï¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤ÎÄ¹Âµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¡¼¥ó¡£Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤ÇÉ¦¤òÃß¤¨¡¢¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìËç¤Ï¾¯¤·Çò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¤ÈMVP¤Î½â¤À¤Ã¤¿¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿2001Ç¯¤ËÆ±»þ¼õ¾Þ¡£MLB¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²èÁü2Ëç¤ò¸ø³«¤·¤¿µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¥¤¥Á¡¢¥¯¡¼¥ë¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤«¤Ã¤³¤¨¤§¤Ê¡×
¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡×
¡Ö¤ï¤Ã¤±¡¼¡×
¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡ÖIchi-ban¡×
¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡ª¼ã¤¤¡ª¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×
¡¡º£µ¨¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î·ÏÉè¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë