£Ã£Ó¿Ê½Ð¡¢Í¥¾¡¡¢Íèµ¨¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹äÁª¼ê²ñÄ¹¡Ö£´²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¤«¤±¡×¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï²ÃÆ£µ®¡Ö¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£·Æü¡¢²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÈËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡Ö¥ß¥ë¥¯¥é¥ó¥ÉËÌ³¤Æ»¡×¼çºÅ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¾¯Ç¯¾¯½÷¤ò»ØÆ³¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Á°Æü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤ÇËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬µåÃÄ¤Ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£¾¾ËÜ¹ä¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÀµ¼°¤Ë½Õ°Ê¹ß¤ËÄ¾ÀÜ¸À¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¹ä¤Ï¡Öº£²ó£Ã£Ó¤Î»þ¤âÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£µÞ¤¤ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢À§Èó¡¢Áý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¡Ö£Ã£Ó¿Ê½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¡££´²ó¡££´²ó¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀáÌÜËè¤ËºÇÂç£´²ó¤Îµ·¼°¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¡£²ÃÆ£µ®¤â¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï²¿¤ò¤«¤±¤ë¤«¡£¾¾ËÜ¹ä¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¸À¤¦¡£ÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï£¹·î¤Ë¡Ö·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸»ö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆµíÆý¤«¤±¡£¥ß¥ë¥¯¤«¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²ÃÆ£µ®¤¬¡Ö¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤¬¼è¤ì¤ó¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÈÝÄêÅªÈ¯¸À¡£¾¾ËÜ¹ä¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÊý¤¬¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ö¿·¾±¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡×¤È»Ø´ø´±¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡²ÃÆ£µ®¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¾ËÜ¹ä¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¸«¤ëÁ°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡Èµ·¼°¡É¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£