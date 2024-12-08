¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÀ¯¼£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡¡¸Å¤Ó¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤ò²þ¤á¤è
¡¡º£¹ñ²ñ¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£»ñ¶â²þ³×¤Ï¡¢¼ýÆþ¸»¤Î¸«Ä¾¤·¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ù½Ð¡¢»È¤¤Æ»¤ò²þ¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤è¤¯¡ÖÀ¯¼£¤Ë¤Ï¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¯¼£¤Ë¥«¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿2023Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤ÏÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤äµÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î»Ù½ÐÆþ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢À¯¼£³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¿¤ï¤·¤¤»ÈÅÓ¤Î¿ô¡¹¤À¡£
¡¡¹â³Û¤Ê°û¿©¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¿¤¤¡£Âè2¼¡ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Î¼óÁê¤ÈÀ¯Ì³»°Ìò·×11¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢1²ó¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ù½Ð¤¬101·ï¤¢¤Ã¤¿¡£»Ù½ÐÀè¤ÏÎÁÄâ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÊ£¿ô¤ÎÅ¹¤Ë·×100Ëü±ß°Ê¾å¤ò»È¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¾ðÊó¤ä°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹µ¡²ñ¤ÏÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹âµé°û¿©Å¹¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤·Æñ¤¤¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤ò´Þ¤àÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤äÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ÎÇÉ¸¯Âå¡¢ÃÏ¸µ²Î¼ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¢¥ó¥×¤Î¹ØÆþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¡×¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ë¸þ¤±¤ëÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ï½Å¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Î¸ø³«À©ÅÙ¤ò·Ú¤ó¤¸¤ëÀ¯¼£²È¤â¤¤¤ë¡£À¤¹Ì¹°À®½°±¡µÄ°÷¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Ï¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¡ÖÂ£ÅúÉÊÅùÂå¡×¤ò¶â³ÛÉÔÌÀ¤ÇµºÜ¤·¤¿¡£¼ý»ÙÁí³Û¤âÉÔÌÀ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤º¤µ¤ó¤À¡£
¡¡½°±¡µÄ°÷¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬¡¢µÄ°÷¤Î¿ÆÂ²¤¬Ìò°÷¤òÌ³¤á¤ë´ë¶È¤Ë»öÌ³½êÄÂÎÁ¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡£²áµî¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¤Î²þ³×¤ÏÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÀ§Èó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¤ò´Þ¤á¡¢µÄ°÷¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ñ¶â¸»¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡¢¸Ä¿Í¤Î´óÉÕ¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡µÄÀÊ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ñ¤«¤éÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦»ºÅÞ¤ò½ü¤¯9ÅÞ¤¬¼õ¤±¼è¤ëÁí³Û¤Ï300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡À¯ÅÞ¤äµÄ°÷¤Ï¡¢À¯¼£³èÆ°¤¬¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡À¯¼£¤È¥«¥Í¤Î»ö·ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ÈÅÓ¤ÏÀä¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¹ñÌ±¤¬¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë²þ³×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£´Æ»ëÌò¤È¤Ê¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÀßÃÖ¤¬¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¤ÎÉÔÀµ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤Îµ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£