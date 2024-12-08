¸°»³Í¥¿¿¤¬£²°Ì¡¢º´Æ£½Ù¤Ï£³°Ì¤ÇÆüËÜÀª¤¬¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬Í¥¾¡¡Ä£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¢¦£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£²°Ì¤«¤é½éÍ¥¾¡¤ËÄ©¤ó¤À¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡¢£±£¸£¸¡¦£²£¹ÅÀ¡¢¹ç·×£²£¸£±¡¦£·£¸ÅÀ¤Ç£²°Ì¡££Ó£Ð£´°Ì¤«¤é½Ð¤¿º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï£±£¸£´¡¦£µ£´ÅÀ¡¢¹ç·×£²£·£°¡¦£¸£²ÅÀ¤Î£³°Ì¤Ç¡¢£Ó£Ð£±°ÌÈ¯¿Ê¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£²£¹£²¡¦£±£²ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ï±éµ»ËÁÆ¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÃåÉ¹¡£Â³¤¯¥µ¥ë¥³¡¼¤Ï£²²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¹ß¤ê¤¿¡£Âç¤¤ÊÍð¤ì¤Ê¤¯³ê¤ê¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ò³ÎÇ§¸å¤Ï¾¯¤·²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¤Î¤¾¤¤¤¿¡£º´Æ£¤ÏËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Î£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡£¸åÈ¾¤â¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¡½¥ª¥¤¥é¡¼¡½£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì£¶¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿º£Âç²ñ¡£¸°»³¤ÏÂè£´Àï¤Î£Î£È£ËÇÕ¤ÈÂè£µÀï¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£º´Æ£¤Ï¡¢Âè£²Àï¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç£²°Ì¡¢Âè£¶Àï¤ÎÃæ¹ñÇÕ¤Ç£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÏÃË½÷¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£