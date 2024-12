BTSのJINが、11月15日に自身初のソロアルバム『Happy』をリリース。同作にはONE OK ROCKのボーカル Takaとギタリスト Toruがプロデュースに参加した楽曲「Falling」が収録された。そして11月26日、同作に日本語の歌詞とTakaのボーカルを加えた「Falling (feat.Taka)」も配信され、深まっていく愛の感情が込められた楽曲に注目が集まっている。

BTSとONE OK ROCKの交流に関して、いくつかのエピソードがある。たとえば、2020年12月25日には、Taka、Toru、ドラマーのTomoyaが自身のInstagramで「クリスマスにBTSのdynamite踊ってみた」と、Ryotaも含めたONE OK ROCKのメンバー4人でBTS「Dynamite」を踊った動画を投稿(※1)。その後、Takaは2022年4月にInstagram Liveで「(BTSとの交流は)一応あります。直接はないですけど、お話は色々聞いてます」「(「BTSとコラボして」というコメントに対して)BTSとコラボって想像できる……? アメリカであんだけすげえ結果残してるから……」「僕らなんかまだまだ全然大したことないですから、そんなところにまだ入れないですよ」と謙遜しつつ答えていた。一方、BTSのメンバーのなかでもとりわけJUNG KOOKは、2017年頃から好きな日本の曲にONE OK ROCK「We are」を挙げていたり、2023年春頃のWeverse Liveで「C.h.a.o.s.m.y.t.h.」を流していたりと、直接ではないものの互いの存在を感じる場面があったことで、コラボを期待していたファンもいるようだ。

こうしてさまざまな経緯も背景にしながら実現した今回の記念すべきコラボ作品は、JINの伸びやかかつ芯のある歌声にTakaのパワフルなボーカルが掛け合わさったロックバイブスあふれるナンバーに仕上がっている。

このように、2024年は日韓のトップアーティスト同士のコラボがこれまで以上に際立った1年だった。ENHYPENのJAYは、5月29日に発売されたGLAYのデビュー30周年記念シングル『whodunit / シェア』で、「whodunit」に参加した。リーダーのTAKUROが30周年を迎えるGLAYの新たなキャリアの幕開けに相応しい曲を制作するため、バンドに大いなる刺激を与えてくれるコラボアーティストを探していたところ、関係者が推薦したのがJAYだそうだ。JAYはENHYPENの単独ライブでもギターを演奏するなどしており、本作でもGLAYと真っ向から激しく魂をぶつけ合う化学反応をふんだんに楽しむことができる。30年のキャリアを持つGLAYとデビューから4年を経てアーティストとしても成熟してきたJAYが、経歴の差を感じさせず、ともに音楽をつくりあげる姿や、もはや母語のように流暢な日本語を操るJAYの発音の良さにも注目すると一層楽しめるのではないだろうか。

LiSAは、2025年1月より放送開始となるTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season2 -Arise from the Shadow-』(TOKYO MXほか)のオープニングテーマに決定した新曲「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」でStray KidsのFelixを客演に迎える。この2組といえば、2023年にStray Kidsが日本1st EP『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』を発売した際、「Social Path (feat. LiSA)」でLiSAを客演に迎えたことが記憶に新しいだろう。「Social Path」は“道を切り拓いていく”というこの曲のタイトル通り、疾走感を感じられる楽曲だったが、11月28日に解禁されたPVを視聴してみると、「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」は重々しいサウンドに力強い歌声が響く楽曲であることが分かる。Felixの歌唱パートはまだほとんど公開されていないが、彼の魅力である地を這うような重低音ボイスが存分に活かされた作品であるように感じられる。フル音源の公開が非常に楽しみだ。

