´Ú¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÀÄ´¤Âæ¤Î¼ö¤¤¡×¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡½²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢
2024Ç¯12·î6Æü¡¢²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆüËÜ²Ú¶£ÊóÌÖ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¶É¤¬µÞÊÑ¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤Ï¤Ê¤¼¡ØÀÄ´¤Âæ¤Î¼ö¤¤¡Ù¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡ÖÀÄ´¤Âæ¡×¤Ï22Ç¯5·î¤Þ¤Ç´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢¡ÖÀÄ´¤Âæ¤Î¼ö¤¤¡×¤È¤Ï´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Èá»´¤ÊËöÏ©¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£µ»ö¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë3ÆüÌë¤ÎÈó¾ï²ü¸·Îá¤ÎÀë¸À¤È²ò½ü¡¢ÌîÅÞ¤¬4Æü¸á¸å¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´Ú¹ñÀ¯³¦¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢²Ú¶£Âç³Ø¹ñºÝÀ¯¼£³Ø²Ê¼çÇ¤¤Î²«ÆüÞ¾¡Ê¥Û¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ï¥ó¡Ë¶µ¼ø¤ò¼èºà¤·¤¿¡£²«¶µ¼ø¤Ï¡Öº£²ó¤Î¸¶°ø¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤ÈºÇÂçÌîÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤È¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÌ·½â¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçÅýÎÎÉÜ¤È¹ñ²ñ¡ÊµÄ±¡¡Ë¤Î´Ö¤ÎÌ·½â¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡ØÉÜ±¡¤ÎÁè¤¤¡Ù¤À¡£Ì·½â¤Î¸¶°ø¤ÏÂçÅýÎÎÁªµóÅö»þ¡¢ÅöÁª¤·¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤È¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤À¤Ã¤¿ÍûÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Îº¹¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤¬¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿µ¯»à²óÀ¸¤ÎÅÒ¤±¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤â¤Ã¤È°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï190¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Éõº¿¤òÆÍÇË¤·¡¢µÄ²ñ¤Ç1É¼¤òÅê¤¸²ü¸·Îá¤ò²ò½ü¤µ¤»¤¿¤³¤È¤À¡£²ò½ü·èµÄ°Æ¤Î²Ä·è¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤ËÍ¿¤¨¤¿¾×·â¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£º£¸å¤ÎÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÌµ»ö¤Ë¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÎòÂå¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¿ÆÊÆ¿ÆÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤ÏÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊ£»¨¤ÊÆâ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¾å¤Ë¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµÚÂèÅÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì±½°¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤ÎÀ¯¶É¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¿ÅÞ¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤È¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÆóÂçÀ¯ÅÞ¤ÎÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÀÄ´¤Âæ¤Î¼ö¤¤¡Ù¤Ë¤è¤¯´Ù¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼ö¤¤¤ò¤¤¤«¤ËÂÇÇË¤¹¤ë¤«¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¾Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤Î²ü¸·Îá¤äÃÆ³¯°ÆÄó½Ð¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄ´¤Âæ¤Î¼ö¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤µ¤¬º£²ó¤Ç´°Á´¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤Ê¡×¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿»°¼ê¡Ê²ü¸·Îá¡¢¸ýÉõ¤¸¡¢ÊóÆ»µ¬À©¡Ë¤ÏÁ´¤Æ°¼ê¤À¡×¡Öº¸ÇÉÀ¯¸¢¤Ç·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£ÍûÂåÉ½¤¬¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´Ú¹ñ¤Ï¿êÂà¤¹¤ë¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÏËÑÀµßæ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡Ë¤äÁ´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·³¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖµÄ°÷¤ò¹ñ²ñ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÀÄ´¤Âæ¤ò½Ð¤ÆÂ¾¤Î¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼ö¤¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/¸¶Ë®Ç·¡Ë