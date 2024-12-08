²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬À¸¤ó¤ÀSNS¾å¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¶Ã¤¡¡ÊÆ½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤ò¡ÄÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡×
G¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤¬ÆÃ½¸
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò²¼ÉôÁÈ¿¥G¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤¬ÆÃ½¸¡£ÊÆ½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡G¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¤Ï¡¢Æ±¸ø¼°ÈÖÁÈ¡ÖG¥ê¡¼¥°¡¦¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£½Ð±é¤·¤¿¥Û¥¹¥È¤Î¥¸¥¢¥Ê¡¦¥Ï¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²ÏÂ¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¥¦¥¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤ËÎ©¤ÄÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏG¥ê¡¼¥°¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆ±¤¸¡£¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥æ¥¦¥¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð´ÑµÒ¤ÏÈà¤ò¸«¤¿¤¬¤ë¤Î¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥«¥ï¥à¥é¸ú²Ì¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¥º»á¤Ï²ÏÂ¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬87Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÈà¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÝ¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤òG¥ê¡¼¥°¤ËÃíÌÜ¤µ¤»¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£½Ð¤¿¤Î¤Ï4»î¹ç¤À¤±¤À¤±¤É¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¥¢¥·¥¹¥È¿ô11.6¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤è¡×¤ÈÆÍ½Ð¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤Ë²ÏÂ¼¤ÏG¥ê¡¼¥°5»î¹çÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ¥¢¥·¥¹¥È¿ô11.8¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥Û¥¹¥È¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏNBA¤ÇºÇÄã¿ÈÄ¹¤À¡£ÂÎ½Å¤â159¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó72¥¥í¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¥¥ã¥à¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë51ÆÀÅÀ¤·¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë