¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹Àê¤¤»Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö12·î8Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡×2°Ì¤ÏMEGUMI¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â!?
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¡ª
¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÇÀ®¸ù¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¿ÍÀ¸¡ª±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£
Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¡£
¶â±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤ä¥Ò¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ±¿µ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£