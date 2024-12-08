»´¤á¤¹¤®¤ë¡Ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Û¡¼¥ë¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß
¤³¤³¤ó¤È¤³¡¢Çº¤ó¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÉÔÄ´¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬5ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£Çã¤¤ÂØ¤¨¤è¤¦¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¤É¤¦¤·¤Æ¹ø¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é20¾öÍÑ¤Î¥Ç¥«¤¤¤ä¤Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÛ¤òÁª¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤âÀáÌó¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÇº¤à¤³¤È¤·¤¤ê¤À¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Áá¤¯Çã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£º£¤Î»þÂå¡¢¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉÔÊØ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀöÂõµ¡¤À¤Ã¤ÆÃÈË¼´ï¶ñ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤ÏÃø¤·¤¯ÉÔ¼«Í³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ë¿æÈÓ´ï¤È¤«¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤ËÄÌ¤¸¤ë²ÈÅÅ¤Ê¤é¾°¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬²õ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤µ¤ó¤Ç²¹¤á¤è¤¦¡ª¡×¢«ÉÔÊØ¤¹¤®¤ó¤«¡©
ÀèÆü¡¢¤ª¡¼¤×¤ó2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ö¤Ã²õ¤ì¤¿¤«¤é¶á¤¯¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Ç²¹¤á¤Æ¤¿¤é½Ð¶Ø¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥ì¼ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ò½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¾¡¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð¶Ø¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Öº£ÅÙÍè¤¿¤é·Ù»¡¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢Èà¤ÏÊÌ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ï¥¤¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¤é¤ó¤«¤é¤¨¤¨¤±¤É¡×¤È¤·¤ì¤Ã¤È¤·¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤âÄ¹¤¤¤³¤È¥Û¡¼¥ë¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Á²°¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤ÈµÙ·Æ¼¼¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÃÖ¤¯¥Û¡¼¥ë¤â°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬²¿¸Î¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ó¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¥ì¥ó¥¸±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Ï¡Ö¤¢¤È¥È¥¤¥ì¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸´ï¤â¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¿¡¡ÌµÎÁ¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡ÖÌ¡²è¤Ê¤ó¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶²¤é¤¯¤À¤±¤É¡¢Í·µ»µÒ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Ê¤ó¤«¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Û¡¼¥ëÅ¹°÷¤ÎÌÜ¤ËÍ¾¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤°¤é¤¤Ãæ¸Å¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥ì¼ç¤Ï¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£ÁêÅö¥±¥Á¤Ê¤è¤¦¤À¡£²Æ¾ì¤È¤«²È¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¥¤¥ª¥ó¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤È¸«¤¿¡£
¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÏË³¤¯¤µ¤¤¤è¤Í¡£¼ÂºÝÉÏË³¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀµ·î¤Þ¤Ç7Ëü¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡£¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤ÏÉÏË³¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤ë»ÜÀß¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï»´¤á¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÉÏË³¤Ç¤¢¤ë¡£Ëè·î¤í¤¯¤ËÃù¶â¤â¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÏ·¸å¤ÏÌî¿â¤ì»à¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿Ê¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÉÏË³¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Â¾¼Ô¤ÎÌÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈËèÆüÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¡Ê¥³¥í¥ÊØí´µÃæ¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤ÏÍá¤Ó¤¿¡£»à¤Ë¤«¤±¤¿¤±¤É¡Ë¡¢¤Þ¤«¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â°Û½¤Ê¤ó¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¤Í¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÉÏË³¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤¿¤é¤½¤ì¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¼þ¤ê¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤¸¤ã¤ó¡©¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢Á°¹à¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤Ê¤¤»ÜÀß¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¥¯¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈÜ¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¸½¤Ë¡¢¥¹¥ì¼ç¤À¤Ã¤ÆÈÜ¤·¤¤¤«¤é½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤·¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î·ë²Ì½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£
ÉáÄÌ¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¾å¤Ç¼þ¤ê¤ËÒë¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÌÔ¾Ê¤·¡¢À¸¤Ä¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤¤Ã¤È¡£
º£¤Ï¶â¤Î¤¿¤á¤ËÊ¿µ¤¤ÇÇû¤ê¾å¤²¤¿Ï·¿Í¤ò¤Ö¤ó²¥¤ì¤ëÅÛ¤â¤¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ä¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×´¶¤¬½Ð¤Æ¤ë¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÛ¤¬¤½¤ì¤À¤±Áý¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£ÉÏº¤¤Ï¡¢¿Í´ÖÀ¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¡£