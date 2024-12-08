°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢ÁêÍÕ²íµª¤È¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¤Î¼«Á³½ò·¡¤ê¤ËÄ©Àï¡¡¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù5Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é
¡¡°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö£²»þ´ÖSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤Î2»þ´ÖSP¤Ç¡¢ÁêÍÕ²íµª¤ÈÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¡Ø¼«Á³½ò·¡¤ê¡Ù¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½é¤Î¼«Á³½ò·¡¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§
¡¡ÁêÍÕ¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Î¥Þ¥Ê¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¸þ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î»³Ãæ¡£¤½¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î°æ¥Î¸¶¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡Ê¡©¡ËÁø¶ø¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°æ¥Î¸¶¤Î¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡ÙÅÐ¾ì¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ëºÆ²ñ¤ËÁêÍÕ¤ò¤Ï¤¸¤á°ìÆ±¤Ï»³¤ÎÃæ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¼«Á³½ò·¡¤ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë°æ¥Î¸¶¡£²áµî¡¢ÈÖÁÈ¤Ç·¡¤êÅö¤Æ¤¿154¥»¥ó¥Á¤ÎºÇ¹â¥µ¥¤¥º¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÊª¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ù¤¯µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¡£¼«Á³½ò¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¾ì½ê¤Ï20Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙ¤â·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·ã¥¢¥Ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼«Á³½ò¤Ï£±¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ë5Ç¯¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢20Ç¯¥â¥Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ìÆ±´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥¹¥³¥Ã¥×¤ä¥¯¥ï¤ò¼ê¤Ë¡¢¿¼¤¯·ê¤ò·¡¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Á³½ò¤Î¤¹¤°¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄµðÌÚ¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÌÚ¤ò¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÇÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤È¶¦¤Ë¿Ï¤¬·ã¤·¤¯²óÅ¾¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤òÁêÍÕ¡¢°æ¥Î¸¶¤¬¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¼¡¡¹¤È¼ÙËâ¤ÊÂÀ¤¤´´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëÂç¤¬¤«¤ê¤Êºî¶È¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÍÕ¤¬¡ÖËÜÈÖ¤Ï¤³¤³¤«¤é¡ª¡×¡¢°æ¥Î¸¶¤¬¡Ö¡Ê154¥»¥ó¥Á¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È°ìÆ±¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎÊüÁ÷¤ÇÀ©ºî¤·¤¿°ò·¡¤êËÀ¤ä¾®¤µ¤¤¥¹¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ»¶ñ¤âÂç³èÌö¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªËÜµ¤¤¸¤ã¤ó!!¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¶áÎÙ¤ËÀ¸¤¨¤ëÃÝ¤Î¶þ¶¯¤Êº¬¤â·Ú¡¹ÀÚÃÇ¡£¾¯¤·¤À¤±Æ¬¤Î¸«¤¨¤¿¼«Á³½ò¤Ï¡¢Ì¾¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÂÀ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤Î¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤Î¼«Á³½ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë´üÂÔ´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬½¼Ëþ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡Äº£²ó¤â¼«Á³½ò¤ÏÇ´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¤ÎÃæ¤ÇÊ£»¨¤Ê·Á¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£ÁêÍÕ¡¢°æ¥Î¸¶¤òÉ®Æ¬¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é·¡¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È³ÊÆ®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Á³½ò·¡¤ê¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁêÍÕ¤ÎÌ¾¸À¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²¿²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥¤¥â¤È¿´¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤òÀ¸¤ó¤ÀÁêÍÕ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£°æ¥Î¸¶²÷É§¡¡
½é¤á¤Æ¼«Á³½ò¤ò·¡¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ë¤¤¤¯¤È¤³¤í¡¢¹¶¤á¤ë¤È¤³¤í¡Ä¤µ¤¹¤¬13²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃË¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼¡¤Ï£µÇ¯¸å¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²¿²ó¤â¼«Á³½ò¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Ä¹¤¤¤ó¤À¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡£¤³¤Î¥É¥¥É¥¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤ÆËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÍÕ²íµª¡¡
º£²ó¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤â»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·¡¤ëºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Ç¤ÎÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Î±¿Å¾¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±¦¼ê¡¢º¸¼ê¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ÇÈùÌ¯¤Ë½Åµ¡¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³½ò¤ò½ý¤Ä¤±¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤ÆÇ´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·¡¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤¬¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËËÍ¤¿¤Á¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢½é¤Î£²»þ´Ö£Ó£Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼«Á³½ò¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³½ò¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾®Æ½±ÑÆó¡¡
º£²ó¤Ï½Åµ¡¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁêÍÕ·¯¤Î±¿Å¾¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤òºî¤ë´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀèÇÚ¡¦°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤È¸åÇÚ¡¦ÁêÍÕ·¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼«Á³½ò¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£ß·Éô Í¤¡¡
ÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬½Åµ¡¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Á³½ò¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¤â¡Ô¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ÎÁêÍÕ¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡¢ÁêÍÕ¤µ¤ó¤Î¡Ô·ÝÇ½³¦¤ÎÆóÂçÍ¥¤·¤µ¡Õ¤Î¶¦±é¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼«Á³½ò¤ò·¡¤ë¹©Äø¤â£²»þ´ÖSP¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯
²¿¤¬¥¹¥´¥¤¤Ã¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò´°àú¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡
¤½¤ì¤Ë¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÈÂÎ¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½é¤Î¼«Á³½ò·¡¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§
¡¡ÁêÍÕ¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Î¥Þ¥Ê¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¸þ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î»³Ãæ¡£¤½¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î°æ¥Î¸¶¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡Ê¡©¡ËÁø¶ø¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°æ¥Î¸¶¤Î¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡ÙÅÐ¾ì¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ëºÆ²ñ¤ËÁêÍÕ¤ò¤Ï¤¸¤á°ìÆ±¤Ï»³¤ÎÃæ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥¹¥³¥Ã¥×¤ä¥¯¥ï¤ò¼ê¤Ë¡¢¿¼¤¯·ê¤ò·¡¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Á³½ò¤Î¤¹¤°¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄµðÌÚ¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÌÚ¤ò¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÇÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤È¶¦¤Ë¿Ï¤¬·ã¤·¤¯²óÅ¾¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤òÁêÍÕ¡¢°æ¥Î¸¶¤¬¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¼¡¡¹¤È¼ÙËâ¤ÊÂÀ¤¤´´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëÂç¤¬¤«¤ê¤Êºî¶È¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÍÕ¤¬¡ÖËÜÈÖ¤Ï¤³¤³¤«¤é¡ª¡×¡¢°æ¥Î¸¶¤¬¡Ö¡Ê154¥»¥ó¥Á¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤È°ìÆ±¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎÊüÁ÷¤ÇÀ©ºî¤·¤¿°ò·¡¤êËÀ¤ä¾®¤µ¤¤¥¹¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ»¶ñ¤âÂç³èÌö¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªËÜµ¤¤¸¤ã¤ó!!¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¶áÎÙ¤ËÀ¸¤¨¤ëÃÝ¤Î¶þ¶¯¤Êº¬¤â·Ú¡¹ÀÚÃÇ¡£¾¯¤·¤À¤±Æ¬¤Î¸«¤¨¤¿¼«Á³½ò¤Ï¡¢Ì¾¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÂÀ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤Î¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤Î¼«Á³½ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë´üÂÔ´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬½¼Ëþ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡Äº£²ó¤â¼«Á³½ò¤ÏÇ´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¤ÎÃæ¤ÇÊ£»¨¤Ê·Á¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£ÁêÍÕ¡¢°æ¥Î¸¶¤òÉ®Æ¬¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é·¡¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È³ÊÆ®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Á³½ò·¡¤ê¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁêÍÕ¤ÎÌ¾¸À¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²¿²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥¤¥â¤È¿´¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤òÀ¸¤ó¤ÀÁêÍÕ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£°æ¥Î¸¶²÷É§¡¡
½é¤á¤Æ¼«Á³½ò¤ò·¡¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ë¤¤¤¯¤È¤³¤í¡¢¹¶¤á¤ë¤È¤³¤í¡Ä¤µ¤¹¤¬13²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃË¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼¡¤Ï£µÇ¯¸å¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²¿²ó¤â¼«Á³½ò¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Ä¹¤¤¤ó¤À¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡£¤³¤Î¥É¥¥É¥¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ãç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤ÆËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÍÕ²íµª¡¡
º£²ó¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤â»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·¡¤ëºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Ç¤ÎÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Î±¿Å¾¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±¦¼ê¡¢º¸¼ê¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ÇÈùÌ¯¤Ë½Åµ¡¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³½ò¤ò½ý¤Ä¤±¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤ÆÇ´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·¡¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤¬¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËËÍ¤¿¤Á¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢½é¤Î£²»þ´Ö£Ó£Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼«Á³½ò¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³½ò¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾®Æ½±ÑÆó¡¡
º£²ó¤Ï½Åµ¡¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁêÍÕ·¯¤Î±¿Å¾¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤òºî¤ë´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀèÇÚ¡¦°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤È¸åÇÚ¡¦ÁêÍÕ·¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼«Á³½ò¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£ß·Éô Í¤¡¡
ÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬½Åµ¡¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Á³½ò¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¤â¡Ô¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ÎÁêÍÕ¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡¢ÁêÍÕ¤µ¤ó¤Î¡Ô·ÝÇ½³¦¤ÎÆóÂçÍ¥¤·¤µ¡Õ¤Î¶¦±é¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼«Á³½ò¤ò·¡¤ë¹©Äø¤â£²»þ´ÖSP¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯
²¿¤¬¥¹¥´¥¤¤Ã¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò´°àú¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡
¤½¤ì¤Ë¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÈÂÎ¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£