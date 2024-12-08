»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡ÖËã±û¤Î¥³¡¼¥ÈÃå¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Ä¹½÷¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬Ê·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£17Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿Ä¹½÷¤Î»Ñ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ô¥½½Ïº¤Ï¡ÖËã±û¤Î¥³¡¼¥È¡¡Ãå¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡¡²û¤«¤·¤¤¡¢¸å¤í»Ñ¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿Ä¹½÷¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ê13¡Ë¤Î¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËËã±û¤µ¤ó¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËã±û¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£Ëã±û¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤Î¸«¤¿¤Î¤Ç²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£